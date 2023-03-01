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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:26

Безопаснее картой? В банках Омска за 2022 год нашли 113 фальшивых денежных купюр

1 марта 2023, 10:24
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области за прошлый год выявили 113 фальшивых банкнот

В Омской области на 38% сократилось количество выявленных фальшивых банкнот.

В Омской области за прошлый год обнаружили 113 поддельных российских банкнот. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.

Отметим, что этот показатель в сравнении с 2021 годом меньше на 70 купюр. А больше всего в регионе сократилось количество фальшивых 5000-х банкнот. В 2022 году выявили 78 банкнот номиналом 5000 рублей, а годом ранее их было в несколько раз больше.

«Вот уже второй год подряд в регионе не выявляют поддельные монеты, так же как и банкноты номиналом 10 и 50 рублей. Фальшивые купюры крупных номиналов тоже обнаруживают реже», — отмечает заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Стоит дополнить, что при расчетах наличными нужно быть бдительными. Купюры можно проверить на сайте Банка России или в мобильном приложении «Банкноты Банка России», где описаны все признаки подлинности. Также купюру можно принести на бесплатную экспертизу в коммерческий банк.

«Если проверка покажет, что купюра подлинная, — ее номинал зачислят на ваш счет. Если банкноту признают фальшивкой, вам ее не вернут, а передадут в полицию», — уточняет Илья Плиндер.
#Ксения Карагодина#Деньги#Фальшивые купюры#Общество#Город#Статистика#Новости#Омск#Омская область
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