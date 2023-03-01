Безопаснее картой? В банках Омска за 2022 год нашли 113 фальшивых денежных купюр

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Омской области за прошлый год обнаружили 113 поддельных российских банкнот. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.
Отметим, что этот показатель в сравнении с 2021 годом меньше на 70 купюр. А больше всего в регионе сократилось количество фальшивых 5000-х банкнот. В 2022 году выявили 78 банкнот номиналом 5000 рублей, а годом ранее их было в несколько раз больше.
«Вот уже второй год подряд в регионе не выявляют поддельные монеты, так же как и банкноты номиналом 10 и 50 рублей. Фальшивые купюры крупных номиналов тоже обнаруживают реже», — отмечает заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.
Стоит дополнить, что при расчетах наличными нужно быть бдительными. Купюры можно проверить на сайте Банка России или в мобильном приложении «Банкноты Банка России», где описаны все признаки подлинности. Также купюру можно принести на бесплатную экспертизу в коммерческий банк.
«Если проверка покажет, что купюра подлинная, — ее номинал зачислят на ваш счет. Если банкноту признают фальшивкой, вам ее не вернут, а передадут в полицию», — уточняет Илья Плиндер.