Безопаснее картой? В банках Омска за 2022 год нашли 113 фальшивых денежных купюр

Отметим, что этот показатель в сравнении с 2021 годом меньше на 70 купюр. А больше всего в регионе сократилось количество фальшивых 5000-х банкнот. В 2022 году выявили 78 банкнот номиналом 5000 рублей, а годом ранее их было в несколько раз больше.