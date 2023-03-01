«Безбилетники». Омичи пожаловались на невыдачу билетов в общественном транспорте

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Управление ФНС России по Омской области сообщило, что омичи стали чаще жаловаться на невыдачу билетов пассажирам при оплате за проезд в общественном транспорте. В связи с этим в УФНС уточняют, что перевозку пассажиров осуществляют на основании договора, заключение которого должно удостоверяться билетом.
«Согласно Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта билет представляет собой перевозочный (проездной) документ, удостоверяющий заключение договора перевозки пассажира, который выдается пассажиру на руки после оплаты им стоимости проезда и хранится у пассажира до окончания поездки, также является страховым документом. Кассовый чек с указанными на нем реквизитами билета приравнивается соответственно к билету», — отмечают в ведомстве.
За невыдачу документа, который подтверждает оплату проезда, предусмотрена административная ответственность. Добавим, что также пассажиру можно предложить отсканировать QR-код с дисплея валидатора, по которому он распечатает билет.