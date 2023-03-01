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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

«Безбилетники». Омичи пожаловались на невыдачу билетов в общественном транспорте

1 марта 2023, 11:27
Фото: Город55

Стало известно, что омичам не выдают билеты за поездки в общественном транспорте

Невыдача пассажиру документа, подтверждающего оплату проезда, является нарушением законодательства о применении ККТ.

Управление ФНС России по Омской области сообщило, что омичи стали чаще жаловаться на невыдачу билетов пассажирам при оплате за проезд в общественном транспорте. В связи с этим в УФНС уточняют, что перевозку пассажиров осуществляют на основании договора, заключение которого должно удостоверяться билетом.

«Согласно Уставу автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта билет представляет собой перевозочный (проездной) документ, удостоверяющий заключение договора перевозки пассажира, который выдается пассажиру на руки после оплаты им стоимости проезда и хранится у пассажира до окончания поездки, также является страховым документом. Кассовый чек с указанными на нем реквизитами билета приравнивается соответственно к билету», — отмечают в ведомстве.

За невыдачу документа, который подтверждает оплату проезда, предусмотрена административная ответственность. Добавим, что также пассажиру можно предложить отсканировать QR-код с дисплея валидатора, по которому он распечатает билет.

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#Ксения Карагодина#Жалобы#Проездной#Билеты#Общественный транспорт#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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