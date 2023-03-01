«Безбилетники». Омичи пожаловались на невыдачу билетов в общественном транспорте

Управление ФНС России по Омской области сообщило, что омичи стали чаще жаловаться на невыдачу билетов пассажирам при оплате за проезд в общественном транспорте. В связи с этим в УФНС уточняют, что перевозку пассажиров осуществляют на основании договора, заключение которого должно удостоверяться билетом.