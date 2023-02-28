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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Жителям отдаленных сел в Омской области прокуратура «вернула» скорую помощь

28 февраля 2023, 12:23
Фото: 1MI
иллюстрация
В Тарский район вернулась бригада скорой помощи. Теперь жителям Екатерининского и соседних сел не придется ждать бригаду 2-3 часа.

Пресс-служба управления генпрокуратуры по СФО сообщила, что по требованию прокуроров Омской области в село Екатерининское Тарского района «вернули» автомобиль скорой помощи. Также по требованию ведомства в ФАП деревни Дубровка трудоустроили фельдшера.

Напомним, жители села Екатерининское и соседних деревень около 2 лет прожили без собственной «скорой». На вызов медики ехали из Тары 2-3 часа по распутице. Часто жителям проще было в тяжелых случаях самим добраться в райцентр. Раньше бригада у них была и обслуживала сразу 5 сел, но на время пандемии автомобиль забрали. В минздраве значилось, что на том посту обслуживалось только 3 тыс. человек, и нагрузка на пост в среднем была 2,5 человека в сутки. Местные жители даже провели собственную «перепись населения», чтобы добиться возвращения бригады.

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#Дарья Зыкова#Прокуратура#Скорая помощь#Общество#Медицина#Социальные услуги#Новости#Омская область#Тарский район#Жалобы
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