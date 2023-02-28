Жителям отдаленных сел в Омской области прокуратура «вернула» скорую помощь

Напомним, жители села Екатерининское и соседних деревень около 2 лет прожили без собственной «скорой». На вызов медики ехали из Тары 2-3 часа по распутице. Часто жителям проще было в тяжелых случаях самим добраться в райцентр. Раньше бригада у них была и обслуживала сразу 5 сел, но на время пандемии автомобиль забрали. В минздраве значилось, что на том посту обслуживалось только 3 тыс. человек, и нагрузка на пост в среднем была 2,5 человека в сутки. Местные жители даже провели собственную «перепись населения», чтобы добиться возвращения бригады.