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Posted 28 февраля 07:09

Published 28 февраля 07:09

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

В сети опубликованы кадры с места задымления в московском метро

28 февраля 07:09
В Москве из-за задымления в вагоне метро были эвакуированы пассажиры.

Вечером 27 февраля в Москве на станции метро «Спортивная» было зафиксировано задымление. Пассажиров оперативно эвакуировали, пишет 360tv.ru, и публикует видеозапись с места происшествия.

Сообщается, что возгорание было выявлено под составом в центре четвертого вагона. Пожару был присвоен первый ранг сложности. Площадь возгорания составила один квадратный метр, его удалось ликвидировать.

Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего. Станция «Спортивная» временно закрыта, пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — проблемы в работе электродвигателя.

#Происшествия
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