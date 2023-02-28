В российские стационары за сутки были направлены 2053 человека с COVID-19

Posted 28 февраля 14:26
Published 28 февраля 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Данные обнародовал оперштаб по борьбе с COVID-19.
Кроме того, за прошедшие сутки в России было выявлено 9753 новых случая инфицирования коронавирусом, пишет Russian.rt.com.
Из больниц за прошедшие 24 часа выписали 14 365 человек, выздоровевших после COVID-19.
Также за день от последствий коронавирусной инфекции умерло 35 человек.
По словам Михаила Мурашко, министра здравоохранения РФ, в стране улучшается ситуация с заболеваемостью COVID-19.