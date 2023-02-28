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Posted 28 февраля 14:26

Published 28 февраля 14:26

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В российские стационары за сутки были направлены 2053 человека с COVID-19

28 февраля 14:26
За минувший день в российские больницы госпитализировали 2053 граждан с коронавирусом. Днем ранее в стационары были направлены 786 пациентов.

Данные обнародовал оперштаб по борьбе с COVID-19.

Кроме того, за прошедшие сутки в России было выявлено 9753 новых случая инфицирования коронавирусом, пишет Russian.rt.com.

Из больниц за прошедшие 24 часа выписали 14 365 человек, выздоровевших после COVID-19.

Также за день от последствий коронавирусной инфекции умерло 35 человек.

По словам Михаила Мурашко, министра здравоохранения РФ, в стране улучшается ситуация с заболеваемостью COVID-19.

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