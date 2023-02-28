В России начали показывать сериал об основных тенденциях на Западе

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на описание проекта, он рассказывает о том, какие основные социальные и культурные тенденции сегодня наблюдаются в западных странах.
С завершением холодной войны специалисты, занимающиеся будущим человечества, считали, что наступает «конец истории». Была вера в то, что, благодаря Западу, человечество может сплотиться, чтобы покончить с многими печальными явлениями, преследующими человечество. Речь о бедности, голоде и болезнях. И теперь можно будет узнать, насколько оправдались те надежды,и к чему привели гуманистические концепции, которые предлагал Запад.
Авторы проекта расскажут о движении Black Lives Matter, превратившемся в травлю белых людей, как возникают глобальные кризисы, и как влияет на этот процесс миграция, что сегодня происходит с демократией и с борьбой за справедливость.