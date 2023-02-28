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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

В России начали показывать сериал об основных тенденциях на Западе

Сегодня, 09:39
Пятисерийный документальный сериал «Проблемы первого мира» вышел в онлайн-кинтеатрах.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на описание проекта, он рассказывает о том, какие основные социальные и культурные тенденции сегодня наблюдаются в западных странах.

С завершением холодной войны специалисты, занимающиеся будущим человечества, считали, что наступает «конец истории». Была вера в то, что, благодаря Западу, человечество может сплотиться, чтобы покончить с многими печальными явлениями, преследующими человечество. Речь о бедности, голоде и болезнях. И теперь можно будет узнать, насколько оправдались те надежды,и к чему привели гуманистические концепции, которые предлагал Запад.

Авторы проекта расскажут о движении Black Lives Matter, превратившемся в травлю белых людей, как возникают глобальные кризисы, и как влияет на этот процесс миграция, что сегодня происходит с демократией и с борьбой за справедливость.



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