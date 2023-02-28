В России начали показывать сериал об основных тенденциях на Западе

С завершением холодной войны специалисты, занимающиеся будущим человечества, считали, что наступает «конец истории». Была вера в то, что, благодаря Западу, человечество может сплотиться, чтобы покончить с многими печальными явлениями, преследующими человечество. Речь о бедности, голоде и болезнях. И теперь можно будет узнать, насколько оправдались те надежды,и к чему привели гуманистические концепции, которые предлагал Запад.