В Риге отменен спектакль с участием Чулпан Хаматовой

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Как сообщает fedpress.ru, пресс-служба театра объяснила это «творческим провалом».
Отменен генеральный «прогон» спектакля, назначенный на 27 февраля, а также премьера, которая должна была состояться на следующий день, и другие спектакли. Зрители получат деньги, уплаченные за билеты.
После того, как началась спецоперация, актриса, заняв негативную по отношению к происходящему позицию, уехала из России в Латвию и уволилась из театра «Современник», где играла долгие годы.