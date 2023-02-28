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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Риге отменен спектакль с участием Чулпан Хаматовой

Сегодня, 09:43
Дирекция Нового Рижского театра известила об отмене спектакля «Гоголь. Натюрморт» с участием Чулпан Хаматовой.

Как сообщает fedpress.ru, пресс-служба театра объяснила это «творческим провалом».

Отменен генеральный «прогон» спектакля, назначенный на 27 февраля, а также премьера, которая должна была состояться на следующий день, и другие спектакли. Зрители получат деньги, уплаченные за билеты.

После того, как началась спецоперация, актриса, заняв негативную по отношению к происходящему позицию, уехала из России в Латвию и уволилась из театра «Современник», где играла долгие годы.




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