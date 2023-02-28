В результате землетрясения в Малатье (Турция) погиб еще один человек

Posted 28 февраля 14:27
Published 28 февраля 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Эти данные были предоставлены Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По информации, полученной от РИА Новости, ранены 140 человек, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии, пишет Russian.rt.com.
Ранее была опубликована информация об одной жертве стихии.
По заявлению Юнуса Сезера, главы Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), сотрудникам спасательных служб удалось освободить из-под завалов после землетрясения 32 граждан; все они были живы.