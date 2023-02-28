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Posted 28 февраля 14:27

Published 28 февраля 14:27

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В результате землетрясения в Малатье (Турция) погиб еще один человек

28 февраля 14:27
Увеличилось число погибших при землетрясении в турецкой провинции Малатья. На сегодняшний день известно, что трагедия унесла жизни двоих человек; пострадало 140 граждан.

Эти данные были предоставлены Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По информации, полученной от РИА Новости, ранены 140 человек, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии, пишет Russian.rt.com.

Ранее была опубликована информация об одной жертве стихии.

По заявлению Юнуса Сезера, главы Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), сотрудникам спасательных служб удалось освободить из-под завалов после землетрясения 32 граждан; все они были живы.

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