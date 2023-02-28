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В Омской области решать проблему со строительными кадрами будет новый совет

28 февраля 2023, 04:44
Фото: 1MI
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Отраслевой совет возглавил замминистра строительства Омской области Евгений Кравченко.

В Омске создают отраслевой совет, который будет заниматься обеспечением строительной отрасли квалифицированными кадрами. Приказ 22 февраля 2023 года подписал министр строительства Омской области Александр Рашко.

В задачи новой структуры входит анализ ситуации по кадровому обеспечению строительных компаний Омской области, опрос работодателей, проведение профориентационных мероприятий, улучшение системы подготовки строительных кадров, организация производственной практики для студентов и стажировки для выпускников учебных заведений.

В состав совета входит 15 человек. Возглавил его замминистра строительства Омской области Евгений Кравченко. Также на постоянной основе в нем будут заседать руководитель департамента строительного комплекса минстроя Омской области Владимир Огромов, эксперт отдела развития строительного комплекса управления строительства департамента строительного комплекса Анна Авхимович, начальник управления строительства департамента строительного комплекса Евгений Корнев, начальник отдела развития строительного комплекса управления строительства департамента строительного комплекса Татьяна Федорова.

Остальные 10 человек могут пригласить на заседания совета по согласованию. Среди них Оксана Гордиенко, Александр Дейнеко, Светлана Дмитриенко, Олеся Кайль, Евгений Кардаев, Юлия Коденцева, Максим Котовский, Людмила Кузеванова, Иван Самолкин, Татьяна Фёдорова и Галина Шульц. Все они либо связаны с минстроем, либо представляют учебные заведения, в которых студенты получают «строительное» образование.

Как следует из документа, отраслевой совет будет координировать действия минстроя с другими органами исполнительной власти, строительными профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего строительного образования.

Напомним, что нового главу минстроя Омской Области — Александра Рашко — назначили 6 февраля. Ранее он руководил «Государственной экспертизой Омской области».

В Омской области назначили нового министра строительства
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#Юлия Истомина#Строительство#Строитель#Кадры#Минстрой#Строительные компании#Общество#Новости#Омская область#Омск#Александр Рашко
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