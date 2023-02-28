В Омской области решать проблему со строительными кадрами будет новый совет

Остальные 10 человек могут пригласить на заседания совета по согласованию. Среди них Оксана Гордиенко, Александр Дейнеко, Светлана Дмитриенко, Олеся Кайль, Евгений Кардаев, Юлия Коденцева, Максим Котовский, Людмила Кузеванова, Иван Самолкин, Татьяна Фёдорова и Галина Шульц. Все они либо связаны с минстроем, либо представляют учебные заведения, в которых студенты получают «строительное» образование.