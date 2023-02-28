В Омске загорелся автомобиль «Тепловой компании»: серьезно обгорел рабочий

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Омске силовики и эксперты выясняют все причины возгорания автомобиля «Валдай», в результате которого серьезно пострадал 52-летний мужчина.
«В понедельник, 27 февраля, около 11:25 у дома 51 по улице 1-й Учхозной загорелся автомобиль, который принадлежит муниципальному предприятию „Тепловая компания“», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
В результате этого инцидента пострадал работник предприятия. Мужчину с ожогами лица и шеи 2 и 3 степени госпитализировали в БСМП № 1.
По предварительному заключению экспертов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с нагревательным прибором. Не исключено, что работники «Тепловой компании» использовали его для отогрева труб.
Напомним, сегодня в Омске на улице Кирова прорвало трубу, и из-под земли забил гейзер с кипятком. Для устранения этой аварии, в частности, привлечены работники «Тепловой компании».