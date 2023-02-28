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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Омске загорелся автомобиль «Тепловой компании»: серьезно обгорел рабочий

28 февраля 2023, 09:33
Фото: 1MI
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Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами лица и шеи.

В Омске силовики и эксперты выясняют все причины возгорания автомобиля «Валдай», в результате которого серьезно пострадал 52-летний мужчина.

«В понедельник, 27 февраля, около 11:25 у дома 51 по улице 1-й Учхозной загорелся автомобиль, который принадлежит муниципальному предприятию „Тепловая компания“», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

В результате этого инцидента пострадал работник предприятия. Мужчину с ожогами лица и шеи 2 и 3 степени госпитализировали в БСМП № 1.

По предварительному заключению экспертов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с нагревательным прибором. Не исключено, что работники «Тепловой компании» использовали его для отогрева труб.

Напомним, сегодня в Омске на улице Кирова прорвало трубу, и из-под земли забил гейзер с кипятком. Для устранения этой аварии, в частности, привлечены работники «Тепловой компании».

Прорвало трубу. В Омске из-под асфальта забил гейзер кипятка
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#Василий Попов#Авария#ЧП#Пожары#Тепловая компания#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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