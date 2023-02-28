В Омске продолжают ремонт теплосетей чтобы избежать аварий

Во вторник, 28 февраля, работы запланированы в Ленинском округе Омска. Специалисты собираются заменить запорную арматуру на теплоисточнике и отремонтировать участок подземного трубопровода. На время работ от теплоснабжения отключат около 60 домов на улицах Карбышева и Вокзальной. По плану ремонтных бригад, отключение на указанных улицах составит порядка двух часов, что позволит сохранить комфортную температуру в квартирах и домах индивидуальной жилой застройки, расположенных на данной территории. Старт работ намечен на 10 часов утра.