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Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В Омске продолжают ремонт теплосетей чтобы избежать аварий

28 февраля 2023, 03:54
Фото: 1MI
Сегодня, 28 февраля, работы запланированы в Ленинском округе.

Чтобы не оставить жителей Омска без отопления и избежать серьезных аварий, сотрудники муниципального предприятия «Тепловая компания» продолжают ремонт тепловых сетей и оборудования.

Во вторник, 28 февраля, работы запланированы в Ленинском округе Омска. Специалисты собираются заменить запорную арматуру на теплоисточнике и отремонтировать участок подземного трубопровода. На время работ от теплоснабжения отключат около 60 домов на улицах Карбышева и Вокзальной. По плану ремонтных бригад, отключение на указанных улицах составит порядка двух часов, что позволит сохранить комфортную температуру в квартирах и домах индивидуальной жилой застройки, расположенных на данной территории. Старт работ намечен на 10 часов утра.

Отключение отопления кратковременное, но мера вынужденная. Как говорят специалисты «Тепловой компании», откладывать ремонт нельзя, ведь в случае нарастания проблемы и серьезной поломки, пришлось бы отключать от теплоснабжения несколько тысяч квартир и целый ряд социальных объектов, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения.

#Евгений Игишев#Город#Омск#Ремонт#Тепловая компания#Трубопровод
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