Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:13

Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

В Новосибирской области появится новый парк по переработке отходов

28 февраля 2023, 18:13
Фото: reo.ru
Заводы экопромышленного парка в Новосибирской области будут перерабатывать до 130 тысяч тонн отходов макулатуры, деревянной тары, стекла, многокомпонентной упаковки и отходов из пластика. Резидентам окажет поддержку Российский экологический оператор (РЭО).

По словам Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, одним из экопромышленных парков в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла” станет площадка на территории Новосибирской области. РЭО обещает оказать резидентам экопромпарка поддержку в реализации их инвестиционных проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторсырьем, а также производства из вторичных ресурсов конечной продукции. Финансирование проектов может обеспечиваться посредством денежных ресурсов, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых, пишет atas.info.

Войти в число резидентов экопромышленного парка уже решили: ООО «Гофра коллектинг», ООО «ТАЙГЕР-Сибирь», ООО «ТБО», ООО «Пластиндустрия», а также ООО «Демеркуризация». Мощность ежегодной переработки на этих предприятиях может достигнуть 130 тыс. тонн. Перечисленные предприятия уже производят предпроектные исследования и собирают данные для проектирования производственных площадей.

Резиденты экопромышленного парка могут утилизировать, обрабатывать, обезвреживать отходы и вторичные ресурсы, а также производить промышленную продукцию с применением вторсырья.

Компания, желающая стать резидентом экопромышленного парка, должна заключить договор аренды земельного участка с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор».

Кроме поддержки РЭО, резиденты экопромышленного парка получат право на льготы и другие меры поддержки от государства — как местного, так и федерального уровня.

Объект готовится к запуску в будущем году. В целом до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в ряде регионов страны, среди которых Ленинградская область, Приморье, Кубань и Ставропольский край, а также Нижегородская, Челябинская, Московская и Новосибирская области. На территориях перечисленных субъектов РФ будут размещены предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие вовлечение в хозоборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов ежегодно.

Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
Сегодня, 10:04
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»
Сегодня, 10:53
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
Сегодня, 11:19