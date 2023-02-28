В Новосибирской области появится новый парк по переработке отходов

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
По словам Дениса Буцаева, генерального директора РЭО, одним из экопромышленных парков в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла” станет площадка на территории Новосибирской области. РЭО обещает оказать резидентам экопромпарка поддержку в реализации их инвестиционных проектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторсырьем, а также производства из вторичных ресурсов конечной продукции. Финансирование проектов может обеспечиваться посредством денежных ресурсов, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых, пишет atas.info.
Войти в число резидентов экопромышленного парка уже решили: ООО «Гофра коллектинг», ООО «ТАЙГЕР-Сибирь», ООО «ТБО», ООО «Пластиндустрия», а также ООО «Демеркуризация». Мощность ежегодной переработки на этих предприятиях может достигнуть 130 тыс. тонн. Перечисленные предприятия уже производят предпроектные исследования и собирают данные для проектирования производственных площадей.
Резиденты экопромышленного парка могут утилизировать, обрабатывать, обезвреживать отходы и вторичные ресурсы, а также производить промышленную продукцию с применением вторсырья.
Компания, желающая стать резидентом экопромышленного парка, должна заключить договор аренды земельного участка с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор».
Кроме поддержки РЭО, резиденты экопромышленного парка получат право на льготы и другие меры поддержки от государства — как местного, так и федерального уровня.
Объект готовится к запуску в будущем году. В целом до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в ряде регионов страны, среди которых Ленинградская область, Приморье, Кубань и Ставропольский край, а также Нижегородская, Челябинская, Московская и Новосибирская области. На территориях перечисленных субъектов РФ будут размещены предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие вовлечение в хозоборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов ежегодно.