В Новосибирской области появится новый парк по переработке отходов

Объект готовится к запуску в будущем году. В целом до конца 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в ряде регионов страны, среди которых Ленинградская область, Приморье, Кубань и Ставропольский край, а также Нижегородская, Челябинская, Московская и Новосибирская области. На территориях перечисленных субъектов РФ будут размещены предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие вовлечение в хозоборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов ежегодно.