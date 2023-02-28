В Москве назвали победителей премии для молодых политтехнологов

Posted Сегодня, 20:25
Published Сегодня, 20:25
Modified Сегодня, 20:26
Updated Сегодня, 20:26
Лучший политический антикризис в этом году представил Илья Вихрев. Он презентовал программу «Выборы депутатов городского Совета депутатов Горно-Алтайска».
За самую успешную интернет-кампанию награду получили Илья Щеголихин и Екатерина Голубенко, которые представили работу «Перевернуть игру. Как интернет-штаб помогает выиграть в ситуации безнадежного отставания (выборы главы города Шелехова, Иркутская область, 2022 г.)».
Специальным призом был отмечен Виктор Фрадкин, который подготовил работу «Массовая персонализация. Кампания М. Евраева на пост губернатора Ярославской области».
Председателем жюри премии стал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. В экспертный совет вошли обладатели премии Воротникова 2021 года.
Юрий Воротников (1976 - 2021) - политконсультант, соавтор популярной книги «Десять шагов по вертикали», второй председатель комитета по политтехнологиям РАСО. Он также был главным политтехнологом успешной избирательной кампании партии «Новые люди» на выборах в Госдуму.
Премию учредили друзья и партнеры Юрия, представители компании «Минченко консалтинг». Ее цель - оказание поддержки молодым талантам в области политтехнологий.
В нынешнем году вручение премии прошло во второй раз. Каждый год в сентябре проходит научно-практическая конференция памяти Юрия Воротникова «Будущее политических технологий». Это совместный проект «Минченко консалтинг», РАСО и ИМИ МГИМО.