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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Участникам спецоперации предложили предоставить льготы на вывоз мусора

Сегодня, 11:54
Представители Российского экологического движения (РЭД) озвучили идею о предоставлении вычета по тарифу на вывоз мусора семьям участников специальной военной операции (СВО) и солдат-срочников. Члены РЭД обратились с этой инициативой к главе государства Владимиру Путину.

Из заявления исполнительного директора РЭД Элмурода Расулмухамедова следует, что в своем недавнем послании президент России назвал важнейшим общественным приоритетом оказание помощи семьям участников СВО. Путин выразил мнение о том, что заботиться о них нужно постоянно, пишет fedpress.ru.

«Предоставить им льготу по мусорному тарифу, вернув часть средств – то, что можно сделать без проблем уже завтра, все условия для этого у нас есть», – подчеркнул Расулмухамедов.

РЭД инициировало также возврат гражданам определенной части ранее выплаченных средств за вывоз мусора. Специалисты проинформировали о сокращении общего объема твердых коммунальных отходов в России: в 2018 году был зафиксирован показатель в 70 миллионов, а в 2022 – 52 миллиона тонн.

Российские экологи уточнили, что выйти на такую динамику удалось во многом благодаря поддержке предложения президента со стороны РЭД и представителей бизнес-сообщества. Резерв, заложенный на данный момент в тарифе на вывоз мусора, можно высвободить для решения наиболее важных задач социальной сферы, подытожили эксперты.

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