Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Из заявления исполнительного директора РЭД Элмурода Расулмухамедова следует, что в своем недавнем послании президент России назвал важнейшим общественным приоритетом оказание помощи семьям участников СВО. Путин выразил мнение о том, что заботиться о них нужно постоянно, пишет fedpress.ru.
«Предоставить им льготу по мусорному тарифу, вернув часть средств – то, что можно сделать без проблем уже завтра, все условия для этого у нас есть», – подчеркнул Расулмухамедов.
РЭД инициировало также возврат гражданам определенной части ранее выплаченных средств за вывоз мусора. Специалисты проинформировали о сокращении общего объема твердых коммунальных отходов в России: в 2018 году был зафиксирован показатель в 70 миллионов, а в 2022 – 52 миллиона тонн.
Российские экологи уточнили, что выйти на такую динамику удалось во многом благодаря поддержке предложения президента со стороны РЭД и представителей бизнес-сообщества. Резерв, заложенный на данный момент в тарифе на вывоз мусора, можно высвободить для решения наиболее важных задач социальной сферы, подытожили эксперты.