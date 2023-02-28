Участникам спецоперации могут предоставить льготы на вывоз мусора

Представители движения предлагают предоставить семьям бойцов вычет по мусорному тарифу и вернуть те средства, которые уже были уплачены за эту услугу. По подсчетам специалистов РЭД, объем ТКО в России уменьшился. Если в 2018 году их было 70 миллионов тонн, то в 2022 году количество бытового мусора сократилось до 52 миллионов тонн.