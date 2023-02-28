Участникам спецоперации могут предоставить льготы на вывоз мусора

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Как передают fedpress.ru, инициатива поступила от представителей Российского экологического движения (РЭД). Они обратились с ней к главе государства Владимиру Путину.
Отмечается, что в основе идеи лежит послание российского президента о поддержке семей участников спецоперации как приоритетного направления. Эти категории населения должны находиться в зоне постоянного внимания. Предоставление льготы на вывоз мусора является мерой поддержки, которую без проблем можно реализовать уже в ближайшее время.
Представители движения предлагают предоставить семьям бойцов вычет по мусорному тарифу и вернуть те средства, которые уже были уплачены за эту услугу. По подсчетам специалистов РЭД, объем ТКО в России уменьшился. Если в 2018 году их было 70 миллионов тонн, то в 2022 году количество бытового мусора сократилось до 52 миллионов тонн.
Таким образом, заложенный в тарифе резерв можно направить для решения актуальных социальных задач.