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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Участникам спецоперации могут предоставить льготы на вывоз мусора

Сегодня, 11:03
Для солдат, проходящих срочную службу, и семей участников СВО предлагают предоставить вычет по тарифу на вывоз бытовых отходов.

Как передают fedpress.ru, инициатива поступила от представителей Российского экологического движения (РЭД). Они обратились с ней к главе государства Владимиру Путину.

Отмечается, что в основе идеи лежит послание российского президента о поддержке семей участников спецоперации как приоритетного направления. Эти категории населения должны находиться в зоне постоянного внимания. Предоставление льготы на вывоз мусора является мерой поддержки, которую без проблем можно реализовать уже в ближайшее время.

Представители движения предлагают предоставить семьям бойцов вычет по мусорному тарифу и вернуть те средства, которые уже были уплачены за эту услугу. По подсчетам специалистов РЭД, объем ТКО в России уменьшился. Если в 2018 году их было 70 миллионов тонн, то в 2022 году количество бытового мусора сократилось до 52 миллионов тонн.

Таким образом, заложенный в тарифе резерв можно направить для решения актуальных социальных задач.

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