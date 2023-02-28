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У омских магазинов «Красное и Белое» сменился владелец

28 февраля 2023, 05:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Собственники розничной сети открыто признали свой бизнес «слишком большим».

У ООО «Альфа Омск», зарегистрированного в Омске на улице Перелета, сменился учредитель. Согласно официальным данным, теперь 100% уставного капитала принадлежат московской фирме «Меркурий Ритейл Холдинг». До этого собственниками были предприниматели Сергей Студенников, Игорь Кесаев, Сергей Кациев и Елена Соболева (жена Студенникова).

Для омичей эта история может быть особенно интересна. Специализация «Альфа Омска» — «розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах». Именно этой фирме принадлежат магазины «Красное и Белое».

Стоит отметить, что эта сеть вошла в полосу перемен еще в 2019 году, объединившись с сетями «Дикси» и «Бристоль». Она стала частью группы «Меркурий Ритейл Груп Лимитед», зарегистрированной на Кипре, но в 2022 году «переехавшей» в Россию.

— Бизнес стал таким большим, что нам уже не хватало управленческих компетенций, — объяснил тогда Студенников необходимость перемен. — С такими масштабами мы никогда не работали.

Теперь для управления магазинами создано новое ООО, «Меркурий Ритейл Холдинг». Дата регистрации — 29 декабря 2022 года, собственники — те же люди, которым прежде «Альфа Омск» принадлежала напрямую. Студенникову принадлежат 45%, Кесаеву — 37, Кациеву — 7, Соболевой — 4. Еще 3% принадлежат Владимиру Туганову, 2 — Игорю Дзуцеву.

 

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#Красное и Белое#Экономика#Новости#Николай Эйхвальд
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