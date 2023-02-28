У омских магазинов «Красное и Белое» сменился владелец

Стоит отметить, что эта сеть вошла в полосу перемен еще в 2019 году, объединившись с сетями «Дикси» и «Бристоль». Она стала частью группы «Меркурий Ритейл Груп Лимитед», зарегистрированной на Кипре, но в 2022 году «переехавшей» в Россию.