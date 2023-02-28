У омских магазинов «Красное и Белое» сменился владелец

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
У ООО «Альфа Омск», зарегистрированного в Омске на улице Перелета, сменился учредитель. Согласно официальным данным, теперь 100% уставного капитала принадлежат московской фирме «Меркурий Ритейл Холдинг». До этого собственниками были предприниматели Сергей Студенников, Игорь Кесаев, Сергей Кациев и Елена Соболева (жена Студенникова).
Для омичей эта история может быть особенно интересна. Специализация «Альфа Омска» — «розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах». Именно этой фирме принадлежат магазины «Красное и Белое».
Стоит отметить, что эта сеть вошла в полосу перемен еще в 2019 году, объединившись с сетями «Дикси» и «Бристоль». Она стала частью группы «Меркурий Ритейл Груп Лимитед», зарегистрированной на Кипре, но в 2022 году «переехавшей» в Россию.
— Бизнес стал таким большим, что нам уже не хватало управленческих компетенций, — объяснил тогда Студенников необходимость перемен. — С такими масштабами мы никогда не работали.
Теперь для управления магазинами создано новое ООО, «Меркурий Ритейл Холдинг». Дата регистрации — 29 декабря 2022 года, собственники — те же люди, которым прежде «Альфа Омск» принадлежала напрямую. Студенникову принадлежат 45%, Кесаеву — 37, Кациеву — 7, Соболевой — 4. Еще 3% принадлежат Владимиру Туганову, 2 — Игорю Дзуцеву.