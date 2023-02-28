Тройной наезд на пешеходов на проспекте Карла Маркса в Омске перерос в уголовное дело

В Омске силовики продолжают разбираться в обстоятельствах жесткого ДТП на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Серова, где пострадали 3 пешехода. Между тем, как стало известно Городу55, по этому инциденту уже приняты первые процессуальные решения.