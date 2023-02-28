Тройной наезд на пешеходов на проспекте Карла Маркса в Омске перерос в уголовное дело

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
В Омске силовики продолжают разбираться в обстоятельствах жесткого ДТП на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Серова, где пострадали 3 пешехода. Между тем, как стало известно Городу55, по этому инциденту уже приняты первые процессуальные решения.
«Возбуждено уголовное дело по статье „Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью“, — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
Как выяснилось, за рулем автомобиля BMW находился 27-летний парень, возраст второго участника неизвестен.
Напомним, BMW и Mazda столкнулись вечером в воскресенье, 26 февраля. После удара Mazda сначала отлетела на трех пешеходов, которые шли по тротуару, а затем въехала в столб.
В результате аварии пострадали 2 парня и 22-летняя девушка, которую в состоянии комы, с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга поместили в реанимацию БСМП № 1.