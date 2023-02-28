Сибиряков напугали сообщения о смертельно опасных духах

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Жители Кемерова стали получать сообщения о распространении духов, которые якобы могут убить всего через несколько секунд после вдыхания их аромата. Об этом сообщает портал «Сибдепо».
В некоторых сообщениях фигурирует и место, где можно наткнуться на распространителей «смерти». Чаще всего сибиряки говорят о некой женщине, которая орудует на центральных улицах Кемерова. Сообщается, что уже известны случаи смерти от духов.
В телеграм-канале «Война с фейками» отмечается, что никаких официальных заявлений и предупреждений от полиции не поступало, а верить часто пересылаемым сообщениям в мессенджерах не стоит.