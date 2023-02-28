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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Сибиряков напугали сообщения о смертельно опасных духах

28 февраля 2023, 09:22
Фото: 1MI
иллюстрация
Жители Кузбасса стали получать сообщение о продаже якобы смертельно опасных духов.

Жители Кемерова стали получать сообщения о распространении духов, которые якобы могут убить всего через несколько секунд после вдыхания их аромата. Об этом сообщает портал «Сибдепо».

В некоторых сообщениях фигурирует и место, где можно наткнуться на распространителей «смерти». Чаще всего сибиряки говорят о некой женщине, которая орудует на центральных улицах Кемерова. Сообщается, что уже известны случаи смерти от духов.

В телеграм-канале «Война с фейками» отмечается, что никаких официальных заявлений и предупреждений от полиции не поступало, а верить часто пересылаемым сообщениям в мессенджерах не стоит.

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#Город#Духи#Продажа#Слухи#Кузбасс#Сибирь#Происшествия#Новости#Омская область#Ольга Акамова
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