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Северное сияние в Омской области. На Земле бушует сильная магнитная буря

28 февраля 2023, 02:34

Из-за магнитной бури над Омской областью можно было увидеть северное сияние

Разглядеть природное явление удастся при отсутствии облаков.

Согласным данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, минувшей ночью и до 12 часов дня 28 февраля на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю. Как рассказали омские астрономы, в такие моменты над регионом можно увидеть северное сияние.

«Прямо сейчас. Самая сильная за последние годы магнитная буря бушует на Земле. Вспышки весь день достигают 7 баллов. Над нашей Омской областью целый день, и сейчас, наверняка, пылают полярные сияния. Но! Опять облачность, которая преследует наш регион всю осень и зиму. Если бы не облака, мы могли бы увидеть это шоу. Может на севере Омской области, где-то есть просветы?» — сообщили в омском планетарии.

На прошедших выходных омским астрономам удалось запечатлеть полярное сияние на территории региона. Снимок нетипичного для нашей местности явления опубликовали в группе «Астрономические наблюдения в Омске». Фотограф находился в деревне Плоское Саргатского района.

Магнитные бури также ожидаются 6 и 19 марта. При этом 5, 7, 15, 20 и 21 марта магнитосфера будет возбужденной. Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Возможны нарушение сна, головные боли, сонливость, проявление хронических заболеваний.

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#Евгений Игишев#Погода#Магнитная буря#Астрономия#Северное сияние#Омск#Омская область
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