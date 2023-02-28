Северное сияние в Омской области. На Земле бушует сильная магнитная буря

Согласным данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, минувшей ночью и до 12 часов дня 28 февраля на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю. Как рассказали омские астрономы, в такие моменты над регионом можно увидеть северное сияние.