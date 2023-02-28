Северное сияние в Омской области. На Земле бушует сильная магнитная буря

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:35
Согласным данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, минувшей ночью и до 12 часов дня 28 февраля на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю. Как рассказали омские астрономы, в такие моменты над регионом можно увидеть северное сияние.
«Прямо сейчас. Самая сильная за последние годы магнитная буря бушует на Земле. Вспышки весь день достигают 7 баллов. Над нашей Омской областью целый день, и сейчас, наверняка, пылают полярные сияния. Но! Опять облачность, которая преследует наш регион всю осень и зиму. Если бы не облака, мы могли бы увидеть это шоу. Может на севере Омской области, где-то есть просветы?» — сообщили в омском планетарии.
На прошедших выходных омским астрономам удалось запечатлеть полярное сияние на территории региона. Снимок нетипичного для нашей местности явления опубликовали в группе «Астрономические наблюдения в Омске». Фотограф находился в деревне Плоское Саргатского района.
Магнитные бури также ожидаются 6 и 19 марта. При этом 5, 7, 15, 20 и 21 марта магнитосфера будет возбужденной. Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Возможны нарушение сна, головные боли, сонливость, проявление хронических заболеваний.