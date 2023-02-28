Самая маленькая в мире лиса поселилась в зоопарке Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на издание «Моменты», со словам сотрудников зоопарка, полюбоваться хвостатой красоткой могут немногие. Поскольку день она проводит в укрытии, а охотится по ночам.
Лиса еще довольно молода, ей около трех лет. А всего эти животные в благоприятных условиях доживают до 14 лет. У этой породы маленькое тело и очень большие уши.
Хотя она осторожна, но одновременно и любопытна. Питается она сырым мясом. Но не отказывается также от овощей, фруктов, каш, рыбы. Еще ей очень нравится витаминный сироп шиповника.