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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Самая маленькая в мире лиса поселилась в зоопарке Екатеринбурга

Сегодня, 09:44
В зоопарке Екатеринбурга поселилась лиса Ария породы фенек, обитающей в пустыне. Она прибыла на Урал из российской столицы.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на издание «Моменты», со словам сотрудников зоопарка, полюбоваться хвостатой красоткой могут немногие. Поскольку день она проводит в укрытии, а охотится по ночам.

Лиса еще довольно молода, ей около трех лет. А всего эти животные в благоприятных условиях доживают до 14 лет. У этой породы маленькое тело и очень большие уши.

Хотя она осторожна, но одновременно и любопытна. Питается она сырым мясом. Но не отказывается также от овощей, фруктов, каш, рыбы. Еще ей очень нравится витаминный сироп шиповника.

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