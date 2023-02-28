Россияне из-за землятресений в Турции опасаются приобретать там недвижимость

Правда такой спад отчасти компенсируется тем, что практически в течение всего 2022 года среди жителей РФ наблюдался ажиотажный спрос на турецкую недвижимость. Прошлогодние показатели превзошли показатели 2021 года в три раза. Всего в 2022 году гражданами РФ в Турции было куплено 16,3 тысячи различных объектов.