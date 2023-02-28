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Posted 28 февраля 17:57

Published 28 февраля 17:57

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Россияне из-за землятресений в Турции опасаются приобретать там недвижимость

28 февраля 17:57
Серия землетрясений в Турции отпугнула россиян, которые намеревались приобрести там недвижимость.

Как сообщает INFOX.ru со ссылкой на издание «КоммерсантЪ», за последний месяц активность инвесторов из России сократилась на 40–60% к январю.

По словам коммерческого директора Tranio Елена Милишенкова приобретений недвижимости в Турции также сократилось на 41%.

Правда такой спад отчасти компенсируется тем, что практически в течение всего 2022 года среди жителей РФ наблюдался ажиотажный спрос на турецкую недвижимость. Прошлогодние показатели превзошли показатели 2021 года в три раза. Всего в 2022 году гражданами РФ в Турции было куплено 16,3 тысячи различных объектов.

Несмотря на то, курортные зоны почти не пострадали от землетрясений, все же и в них есть угроза сейсмической активности. Этот факт отпугивает потенциальных покупателей.

Еще одна причина проседания интереса в том, что значительно сократилось число районов, в которых на основании договора аренды можно оформить ВНЖ, считает редактор Prian.ru Филипп Березин.

К тому же ходят слухи, что эпицентры землетрясений начнут смещаться в сторону столицы Турции и курортов.

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