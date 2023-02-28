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Posted 28 февраля 18:02

Published 28 февраля 18:02

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Россиянам рассказали о новой опасности в Турции

28 февраля 18:02
После землетрясения в Турции может вспыхнуть эпидемия холеры.

Как пишет Infox со ссылкой на НСН, об опасности заражения холерой в Турции предупредил академик РАН, Заслуженный врач России эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, в регионах Сирии и Турции, наиболее пострадавших от стихийного бедствия этой зимой, может возникнуть вспышка холеры. Рост заболеваемости уже зафиксирован в 31 государстве, при этом случаи заболевания отмечены среди жителей Сирии и Ливана, хотя первая страна и не является эндемичной для этого вируса.

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