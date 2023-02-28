Россиянам рассказали о новой опасности в Турции

Как пишет Infox со ссылкой на НСН, об опасности заражения холерой в Турции предупредил академик РАН, Заслуженный врач России эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, в регионах Сирии и Турции, наиболее пострадавших от стихийного бедствия этой зимой, может возникнуть вспышка холеры. Рост заболеваемости уже зафиксирован в 31 государстве, при этом случаи заболевания отмечены среди жителей Сирии и Ливана, хотя первая страна и не является эндемичной для этого вируса.