Режим повышенной готовности, подорожание газа и северное сияние. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Новость №1. В Омской области из-за COVID-19 продлили режим повышенной готовности
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Омской области из-за ковида продлили режим повышенной готовности до конца марта. Отметим, что в регионе каждый день регистрируют до 160 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. Взрослые чаще болеют коронавирусом, а у детей наблюдается снижение заболеваемости. Врачи уточняют, что болезнь протекает в форме ОРВИ, либо не имеет симптомов. Также в Омской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса.
Новость №2. В Омске в несколько раз подорожал газ
21 февраля председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских подписал приказ с тарифами на 2022 год. Документ с принятыми новыми розничными ценами на сжиженный газ, поставляемый АО «Омскгоргаз», опубликовали в РЭК Омской области. Причиной повышения цен называют решение Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 11 января 2023 года. Суд оказался на стороне «Омскгоргаза». Отметим, что в 2023 году тарифы пока никак не меняются. Однако значительно подорожал газ в баллонах. Их стоимость увеличилась более чем в 5 раз. В РЭК заверяют, что повышения платы для жителей не предвидится. Поэтому абонентам не стоит ожидать перерасчета за прошлый год.
Новость №3. Северное сияние в Омской области.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, прошлой ночью и до 12 часов дня 28 февраля на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю. Омские астрономы рассказали, что в такие моменты над регионом можно увидеть северное сияние. Омские астрономы запечатлели полярное сияние в Омской области. Его снимок опубликовали в группе «Астрономические наблюдения в Омске». Фотограф находился в деревне Плоское Саргатского района. Отметим, что 6 и 19 марта в регионе снова пройдут магнитные бури. А 5, 7, 15, 20 и 21 марта магнитосфера будет в возбужденном состоянии.