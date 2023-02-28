Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Режим повышенной готовности, подорожание газа и северное сияние. Омск сегодня

28 февраля 2023, 13:59
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области из-за COVID-19 продлили режим повышенной готовности

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в Омской области из-за ковида продлили режим повышенной готовности до конца марта. Отметим, что в регионе каждый день регистрируют до 160 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. Взрослые чаще болеют коронавирусом, а у детей наблюдается снижение заболеваемости. Врачи уточняют, что болезнь протекает в форме ОРВИ, либо не имеет симптомов. Также в Омской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса.

В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Узнать подробнее

Новость №2. В Омске в несколько раз подорожал газ

21 февраля председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских подписал приказ с тарифами на 2022 год. Документ с принятыми новыми розничными ценами на сжиженный газ, поставляемый АО «Омскгоргаз», опубликовали в РЭК Омской области. Причиной повышения цен называют решение Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 11 января 2023 года. Суд оказался на стороне «Омскгоргаза». Отметим, что в 2023 году тарифы пока никак не меняются. Однако значительно подорожал газ в баллонах. Их стоимость увеличилась более чем в 5 раз. В РЭК заверяют, что повышения платы для жителей не предвидится. Поэтому абонентам не стоит ожидать перерасчета за прошлый год.

Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Узнать подробнее

Новость №3. Северное сияние в Омской области.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, прошлой ночью и до 12 часов дня 28 февраля на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю. Омские астрономы рассказали, что в такие моменты над регионом можно увидеть северное сияние. Омские астрономы запечатлели полярное сияние в Омской области. Его снимок опубликовали в группе «Астрономические наблюдения в Омске». Фотограф находился в деревне Плоское Саргатского района. Отметим, что 6 и 19 марта в регионе снова пройдут магнитные бури. А 5, 7, 15, 20 и 21 марта магнитосфера будет в возбужденном состоянии.

Северное сияние в Омской области. На Земле бушует сильная магнитная буря
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Итоги#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
Сегодня, 10:04
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»
Сегодня, 10:53
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
Сегодня, 11:19