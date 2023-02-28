Режим повышенной готовности, подорожание газа и северное сияние. Омск сегодня

21 февраля председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских подписал приказ с тарифами на 2022 год. Документ с принятыми новыми розничными ценами на сжиженный газ, поставляемый АО «Омскгоргаз», опубликовали в РЭК Омской области. Причиной повышения цен называют решение Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 11 января 2023 года. Суд оказался на стороне «Омскгоргаза». Отметим, что в 2023 году тарифы пока никак не меняются. Однако значительно подорожал газ в баллонах. Их стоимость увеличилась более чем в 5 раз. В РЭК заверяют, что повышения платы для жителей не предвидится. Поэтому абонентам не стоит ожидать перерасчета за прошлый год.