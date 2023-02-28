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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Региональное правительство Курской области не подтвердило слухи о поисках диверсантов

Сегодня, 08:51
Местные власти Курской области не подтвердили информацию ряда российских СМИ, согласно которой в регионе ведется розыск диверсантов из Украины. Данные предоставила пресс-служба.

В нескольких каналах Telegram тиражировались слухи о розыске украинских диверсантов, которые одеты в форму ВС РФ и действуют в Курской, Воронежской и Белгородской областях.

Российские спецслужбы в свою очередь назвали данную информацию недостоверной, пишет Russian.rt.com.

15 февраля стало известно о задержании в столичном регионе сотрудника СБУ. По заявлению представителей ФСБ, он был арестован, так как может быть причастен к диверсиям на Московской железной дороге.

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