Региональное правительство Курской области не подтвердило слухи о поисках диверсантов

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:51
В нескольких каналах Telegram тиражировались слухи о розыске украинских диверсантов, которые одеты в форму ВС РФ и действуют в Курской, Воронежской и Белгородской областях.
Российские спецслужбы в свою очередь назвали данную информацию недостоверной, пишет Russian.rt.com.
15 февраля стало известно о задержании в столичном регионе сотрудника СБУ. По заявлению представителей ФСБ, он был арестован, так как может быть причастен к диверсиям на Московской железной дороге.