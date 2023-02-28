Пушилин заявил об обязательном возвращении ВС РФ в Красный Лиман

Осенью минувшего года сообщалось, что ранее освобожденный Красный Лиман пришлось вновь уступить Украине после того, как российских военнослужащих вывели из города из-за угрозы окружения. А не так давно Пушилин сообщил о наступлении на Северск, освобождение которого очень важно для установления контроля над Красным Лиманом в будущем.