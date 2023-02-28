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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Пушилин заявил об обязательном возвращении ВС РФ в Красный Лиман

Сегодня, 11:32
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что краснолиманское направление находится в поле зрения российских войск.

Он напомнил, что отступление из Красного Лимана проходило достаточно болезненно, и российские военные планируют вернуться и освободить населенный пункт. Об этом политик заявил, выступая в эфире «Соловьев Live», пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.

Осенью минувшего года сообщалось, что ранее освобожденный Красный Лиман пришлось вновь уступить Украине после того, как российских военнослужащих вывели из города из-за угрозы окружения. А не так давно Пушилин сообщил о наступлении на Северск, освобождение которого очень важно для установления контроля над Красным Лиманом в будущем.

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