Психиатр рассказал, что должны предпринять родители подростков из «ЧВК Редан»

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИАМО, при этом, по словам специалиста, речь не идет ни о резком запрете, ни о том, чтобы вообще ничего с этим не делать.
Подростки любят собираться в группы. Это способствует развитию их социальных связей. В то же время, некоторые группировки могут быть криминальными и опасными.
Чтобы избежать негативного сценария, нужно обратиться к психологу. Для начала он поможет справиться со своими чувствами, а потом научит, как общаться с подростком, видя в нем уже будущего взрослого.
Все это должно быть в виде доверительного и спокойного диалога. Упреки в данной ситуации будут лишними. Надо ненавязчиво узнать, чем занимается группировка, какую роль в ней играет подросток. И уже затем спокойно объяснить, чем это может быть для него чревато. А радикальные действия, вроде ограничения пользования Интернетом, нужны только если речь идет о жизни и безопасности ребенка.