Психиатр рассказал, что должны предпринять родители подростков из «ЧВК Редан»

Все это должно быть в виде доверительного и спокойного диалога. Упреки в данной ситуации будут лишними. Надо ненавязчиво узнать, чем занимается группировка, какую роль в ней играет подросток. И уже затем спокойно объяснить, чем это может быть для него чревато. А радикальные действия, вроде ограничения пользования Интернетом, нужны только если речь идет о жизни и безопасности ребенка.