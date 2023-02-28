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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Психиатр рассказал, что должны предпринять родители подростков из «ЧВК Редан»

Сегодня, 09:44
По словам детского психиатра столичного центра ментального здоровья «Эмпатия» Азата Насифуллина, родители подростков из новой молодежной неформальной культуры «ЧВК Редан» должны найти к своим детям правильный подход.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИАМО, при этом, по словам специалиста, речь не идет ни о резком запрете, ни о том, чтобы вообще ничего с этим не делать.

Подростки любят собираться в группы. Это способствует развитию их социальных связей. В то же время, некоторые группировки могут быть криминальными и опасными.

Чтобы избежать негативного сценария, нужно обратиться к психологу. Для начала он поможет справиться со своими чувствами, а потом научит, как общаться с подростком, видя в нем уже будущего взрослого.

Все это должно быть в виде доверительного и спокойного диалога. Упреки в данной ситуации будут лишними. Надо ненавязчиво узнать, чем занимается группировка, какую роль в ней играет подросток. И уже затем спокойно объяснить, чем это может быть для него чревато. А радикальные действия, вроде ограничения пользования Интернетом, нужны только если речь идет о жизни и безопасности ребенка.



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