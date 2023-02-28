Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Прорвало трубу. В Омске из-под асфальта забил гейзер кипятка

28 февраля 2023, 06:05
Фото: скриншот видео ЧП Омск

В Омске под одной из главных улиц прорвало магистраль отопления

На месте работают аварийные службы, полицейские и экипажи ДПС. Сейчас трубу уже отключили.

В сообществе «ЧП Омск» появились кадры аварии от очевидцев. На ул. Кирова в районе ул. 4-й рабочей прорвало магистраль отопления под дорожным полотном. Из-под земли забил гейзер кипятка.

Пресс-служба департамента городского хозяйства администрации Омска сообщила, что на месте работают аварийные службы. Привлечены бригады МП «Тепловая компания» и АО «ОмскРТС». Предупреждены управляющие компании многоквартирных домов, расположенных неподалеку. Движение по ул. Кирова восстановлено по двум полосам, давление спало, бригады приступили к ремонту.

Очевидцы в сообществе «Омск ВК» сообщили, что в момент прорыва пострадал от кипятка водитель проезжавшего автомобиля. Город55 обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД, но оперативно информацию получить не удалось.

Фото: скриншот сообщества ЧП Омск
#Омск#ЧП#Авария#Трубопровод#Отопление#Магистраль#Прорыв трубы#Город#Происшествия#Дороги#Новости#Дарья Зыкова
Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
В омской «Тепловой компании» появился новый пресс-секретарь
Сегодня, 06:32
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Грипп и ОРВИ отступают. В Омской области заболеваемость снизилась на треть
Сегодня, 06:59
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
В Омске автобусу струей кипятка выбило окна после прорыва трубы отопления
Сегодня, 08:11