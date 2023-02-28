Прорвало трубу. В Омске из-под асфальта забил гейзер кипятка

В сообществе «ЧП Омск» появились кадры аварии от очевидцев. На ул. Кирова в районе ул. 4-й рабочей прорвало магистраль отопления под дорожным полотном. Из-под земли забил гейзер кипятка.



Пресс-служба департамента городского хозяйства администрации Омска сообщила, что на месте работают аварийные службы. Привлечены бригады МП «Тепловая компания» и АО «ОмскРТС». Предупреждены управляющие компании многоквартирных домов, расположенных неподалеку. Движение по ул. Кирова восстановлено по двум полосам, давление спало, бригады приступили к ремонту.