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Posted 28 февраля 17:55

Published 28 февраля 17:55

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Политолог Орлов поддержал инициативу о введении льготы для семей с детьми-инвалидами

28 февраля 17:55
Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью.

Данную инициативу в беседе с RT прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Политолог однозначно поддерживает эту идею, по его мнению данную норму следовало уже давно ввести в федеральное законодательство.

«Воспитание ребёнка с инвалидностью — это не только дополнительные финансовые расходы для родителей, но и колоссальная эмоциональная нагрузка», — подчеркнул эксперт.

Орлов отметил, что семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, фактически совершают ежедневный подвиг, поэтому для них «должно быть сделано все».

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