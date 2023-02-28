Политолог Орлов поддержал инициативу о введении льготы для семей с детьми-инвалидами

Posted 28 февраля 17:55
Published 28 февраля 17:55
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Данную инициативу в беседе с RT прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Политолог однозначно поддерживает эту идею, по его мнению данную норму следовало уже давно ввести в федеральное законодательство.
«Воспитание ребёнка с инвалидностью — это не только дополнительные финансовые расходы для родителей, но и колоссальная эмоциональная нагрузка», — подчеркнул эксперт.
Орлов отметил, что семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, фактически совершают ежедневный подвиг, поэтому для них «должно быть сделано все».