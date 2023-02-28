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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Политолог Калачев призвал не превращать в оппозицию ЧВК “Редан”

Сегодня, 14:44
В последнее время ЧВК “Редан”, в которую входят подростки, серьезно заинтересовались представители правоохранительных органов.

По сообщению Общественной службы новостей, ЧВК “Редан” представляет собой субкультурное движение, которое якобы устраивает драки с приезжими и представителями других субкультур. Сами подростки, которые входят в нее, отрицают большую часть обвинений. По мнению Константина Калачева, не следует превращать подростков из ЧВК “Редан” в оппозицию и делать из них гонимых изгоев, поскольку это только придаст истории романтизм.




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