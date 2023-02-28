Политолог Калачев призвал не превращать в оппозицию ЧВК “Редан”

По сообщению Общественной службы новостей, ЧВК “Редан” представляет собой субкультурное движение, которое якобы устраивает драки с приезжими и представителями других субкультур. Сами подростки, которые входят в нее, отрицают большую часть обвинений. По мнению Константина Калачева, не следует превращать подростков из ЧВК “Редан” в оппозицию и делать из них гонимых изгоев, поскольку это только придаст истории романтизм.