Песков проинформировал о неспокойной ситуации вокруг Приднестровья

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Пресс-атташе президента РФ проинформировал о том, что правительство внимательно следит за тем, как развиваются события вокруг данного региона, пишет Pravda.Ru. Наряду с этим Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что напряжение заметно усиливается в связи с внешними факторами. Речь идет о поводе для беспокойства, отметил официальный представитель Кремля
Напомним, руководитель Приднестровья Вадим Красносельский ранее выступил с заявлением, в котором оценил ситуацию на границах как весьма напряженную. При этом он призвал население сохранять спокойствие.