Песков проинформировал о неспокойной ситуации вокруг Приднестровья

Пресс-атташе президента РФ проинформировал о том, что правительство внимательно следит за тем, как развиваются события вокруг данного региона, пишет Pravda.Ru. Наряду с этим Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что напряжение заметно усиливается в связи с внешними факторами. Речь идет о поводе для беспокойства, отметил официальный представитель Кремля