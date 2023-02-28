Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Песков проинформировал о неспокойной ситуации вокруг Приднестровья

Сегодня, 09:33
Текущую ситуацию на границах непризнанного Приднестровья прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-атташе президента РФ проинформировал о том, что правительство внимательно следит за тем, как развиваются события вокруг данного региона, пишет Pravda.Ru. Наряду с этим Дмитрий Песков акцентировал внимание на том, что напряжение заметно усиливается в связи с внешними факторами. Речь идет о поводе для беспокойства, отметил официальный представитель Кремля

Напомним, руководитель Приднестровья Вадим Красносельский ранее выступил с заявлением, в котором оценил ситуацию на границах как весьма напряженную. При этом он призвал население сохранять спокойствие.



Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
Сегодня, 10:04
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»
Сегодня, 10:53
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
Сегодня, 11:19