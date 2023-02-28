Осужденный за госизмену Сафронов отправился по этапу в ИК-7 в село Арейское

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:54
Эту информацию предоставило РИА Новости со слов Дмитрия Катчева, защитника приговоренного в суде.
5 сентября минувшего года в связи с обвинением в государственной измене столичный городской суд вынес Ивану Сафронову приговор в виде 22 лет колонии строгого режима, пишет Russian.rt.com.
Кроме того, осужденному назначили штрафное взыскание в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на два года по завершении отбытия заключения.