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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Осужденный за госизмену Сафронов отправился по этапу в ИК-7 в село Арейское

Сегодня, 08:53
Ивана Сафронова, получившего срок за государственную измену, отправили по этапу в ИК-7 (село Арейское Красноярского края).

Эту информацию предоставило РИА Новости со слов Дмитрия Катчева, защитника приговоренного в суде.

5 сентября минувшего года в связи с обвинением в государственной измене столичный городской суд вынес Ивану Сафронову приговор в виде 22 лет колонии строгого режима, пишет Russian.rt.com.

Кроме того, осужденному назначили штрафное взыскание в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на два года по завершении отбытия заключения.

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