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Омский застройщик «Джаст Фит Лайф» будет ликвидирован

28 февраля 2023, 04:44
Фото: 1MI
иллюстрация
Компанию скоро вычеркнут из ЕГРЮЛ, если определение суда не будет обжаловано.

Арбитражный суд Омской области поставил точку в деле о банкротстве ООО «Джаст Фит Лайф». Эта компания была признана несостоятельным должником еще в 2016 году, а вчера, 27 февраля, стало известно, что конкурсное производство официально завершено. Теперь, если определение не будет обжаловано, ООО вычеркнут из госреестра юридических лиц.

Компания «Джаст Фит Лайф» была основана в 2010 году известным омским строителем Виктором Полукаровым. Спустя 4 года она перешла к Дмитрию Щербаеву. Из-за банкротства фирмы долго оставался недостроенным жилой комплекс «Алмаз» на проспекте Комарова, который начинали возводить на деньги дольщиков., так что потребовалось вмешательство прокуратуры.

Щербаев сейчас владеет еще и 33% ООО «Сервисный центр „Сибирьавтокар“, которое продает автомобили в розницу. Его компаньоны по этому бизнесу — Денис Данчин и Вячеслав Соловьев.

 

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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Джаст Фит Лайф#Экономика#Новости
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