Омский застройщик «Джаст Фит Лайф» будет ликвидирован

Арбитражный суд Омской области поставил точку в деле о банкротстве ООО «Джаст Фит Лайф». Эта компания была признана несостоятельным должником еще в 2016 году, а вчера, 27 февраля, стало известно, что конкурсное производство официально завершено. Теперь, если определение не будет обжаловано, ООО вычеркнут из госреестра юридических лиц.