Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
АО «Омречпорт» намерено подать в арбитражный суд заявление о признании несостоятельным должником строительной компании «Лидер». Это следует из официального сообщения, которое в таких случаях положено публиковать не позже, чем за 15 дней до подачи документов в суд.
В сообщении за подписью генерального директора «Омречпорта» Сергея Сандулова говорится, что эта компания является кредитором «Лидера» и намерена добиваться его банкротства. Стоит уточнить, что заявления в суд в таких ситуациях подаются не всегда: публикация «декларации о намерениях» может быть всего лишь способом надавить на должника. «Омречпорт» использовал этот прием всего месяц назад, но он, по-видимому, не сработал.
«Лидер», принадлежащий омскому бизнесмену Константину Овчинникову, сейчас переживает не самые простые времена. Он часто выигрывает конкурсы на строительство значимых объектов, а потом не выполняет взятые на себя обязательства. Так было со школой в Исилькуле, с детским садом в поселке Иртышский, с домом для переселенцев из аварийного жилья. Из-за этого «Лидер» был внесен в реестр недобросовестных подрядчиков.