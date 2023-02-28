Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»

28 февраля 2023, 10:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Уже появилось официальное заявление о намерении обратиться в суд.

АО «Омречпорт» намерено подать в арбитражный суд заявление о признании несостоятельным должником строительной компании «Лидер». Это следует из официального сообщения, которое в таких случаях положено публиковать не позже, чем за 15 дней до подачи документов в суд.

В сообщении за подписью генерального директора «Омречпорта» Сергея Сандулова говорится, что эта компания является кредитором «Лидера» и намерена добиваться его банкротства. Стоит уточнить, что заявления в суд в таких ситуациях подаются не всегда: публикация «декларации о намерениях» может быть всего лишь способом надавить на должника. «Омречпорт» использовал этот прием всего месяц назад, но он, по-видимому, не сработал.

«Лидер», принадлежащий омскому бизнесмену Константину Овчинникову, сейчас переживает не самые простые времена. Он часто выигрывает конкурсы на строительство значимых объектов, а потом не выполняет взятые на себя обязательства. Так было со школой в Исилькуле, с детским садом в поселке Иртышский, с домом для переселенцев из аварийного жилья. Из-за этого «Лидер» был внесен в реестр недобросовестных подрядчиков.

 

Омский «Речпорт» увеличил свой уставной капитал в 100 с лишним раз
Узнать подробнее
#Дела о банкротстве#Экономика#Николай Эйхвальд#Новости
Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
Сегодня, 10:04
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
Сегодня, 11:19