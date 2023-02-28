Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»

В сообщении за подписью генерального директора «Омречпорта» Сергея Сандулова говорится, что эта компания является кредитором «Лидера» и намерена добиваться его банкротства. Стоит уточнить, что заявления в суд в таких ситуациях подаются не всегда: публикация «декларации о намерениях» может быть всего лишь способом надавить на должника. «Омречпорт» использовал этот прием всего месяц назад, но он, по-видимому, не сработал.