Омская область заняла 1 место по количеству оформленных по амнистии гаражей

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Пресс-служба Росреестра Омской области сообщила, что регион лидирует по количеству оформленных прав на гаражи и землю под ними в рамках «гаражной амнистии».
За минувший год по закону об упрощенном порядке оформления гаражей и бесплатном предоставлении участков под ними омичи совершили почти 9,5 тыс. обращений.
Поставили на учет и зарегистрировали права на 3 747 земельных участка, зарегистрировали права на 392 гаражных бокса, 5315 боксов оформили как самостоятельное здание гаражного назначения.
Закон о «гаражной амнистии», вступил в силу 1 сентября 2021 года. По нему омичи могут в течение 5 лет — до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность участки под гаражами из государственной собственности. Для этого нужно обратиться в администрацию округа с документом, подтверждающим право на гараж, например, с квитанцией об оплате взносов в кооператив.