Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Омская область заняла 1 место по количеству оформленных по амнистии гаражей

28 февраля 2023, 11:34
Фото: 1MI
иллюстрация
«Амнистия» предусматривает бесплатное получение земельного участка под гаражом и упрощенное оформление гаражного бокса в собственность. За минувший год омичи оформили почти 4 тысячи земельных участков.

Пресс-служба Росреестра Омской области сообщила, что регион лидирует по количеству оформленных прав на гаражи и землю под ними в рамках «гаражной амнистии».

За минувший год по закону об упрощенном порядке оформления гаражей и бесплатном предоставлении участков под ними омичи совершили почти 9,5 тыс. обращений.

Поставили на учет и зарегистрировали права на 3 747 земельных участка, зарегистрировали права на 392 гаражных бокса, 5315 боксов оформили как самостоятельное здание гаражного назначения.

Закон о «гаражной амнистии», вступил в силу 1 сентября 2021 года. По нему омичи могут в течение 5 лет — до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность участки под гаражами из государственной собственности. Для этого нужно обратиться в администрацию округа с документом, подтверждающим право на гараж, например, с квитанцией об оплате взносов в кооператив.

Бесконечность не предел. В Омске продолжают вывозить незаконно установленные гаражи
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Гараж#Гаражная амнистия#Собственность#Земельные участки#Оформление документов#Росреестр#Общество#Новости#Омская область#Сергей Чаплин
Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
Сегодня, 10:04
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»
Сегодня, 10:53
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
Сегодня, 11:19