Омская область заняла 1 место по количеству оформленных по амнистии гаражей

Закон о «гаражной амнистии», вступил в силу 1 сентября 2021 года. По нему омичи могут в течение 5 лет — до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность участки под гаражами из государственной собственности. Для этого нужно обратиться в администрацию округа с документом, подтверждающим право на гараж, например, с квитанцией об оплате взносов в кооператив.