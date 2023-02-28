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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Нападающий омского «Авангарда» Толчинский раскрыл секрет успешной игры

28 февраля 2023, 11:44
Фото: ХК Авангард
Сергей Толчинский
В регулярном чемпионате форвард единственный из команды выходил на лед во всех 68 матчах.

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал о своем состоянии перед первым раундом плей-офф Кубка Гагарина, который стартует уже 2 марта.

«У меня шикарное состояние как физическое, так и эмоциональное. Я бы еще игр 20 сыграл, нет, даже 24 или сколько там 7 умножить на 4 будет, 21? Вот подсказывают, что 28, ну с математическим состоянием не очень, а в остальном все отлично», - смеется Сергей Толчинский.

Раскрыл нападающий и секрет «второго дыхания», на котором он отыграл последние игры регулярного чемпионата.

«Действительно, я неплохо себя чувствовал последние игры, были силы, кураж., но это все правильное питание, йога, водичка и кашки», - поделился Толчинский.

Напомним, что в первом раунде игр на вылет омский «Авангард» сойдется в сибирском дерби с хоккейным клубом «Сибирь» из Новосибирска.

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#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#КХЛ#Общество#Город#Омск#Омская область#Россия#Сергей Толчинский
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