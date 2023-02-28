На следующей неделе. Омское предприятие «Пассажирсервис» сменит номер телефона

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:45
Сегодня, 28 февраля, в пресс-центре омской мэрии сообщили, что с 6 марта «Пассажирсервис» сменит номер телефона информационно-справочной службы.
Омичи по любым вопросам, которые связаны с работой городского общественного транспорта смогут обращаться новый номер: 8(3812) 90-12-12.
«После соединения абоненты автоматически попадут в голосовое меню, где они смогут самостоятельно выбрать тематику своего обращения. Для соединения с оператором необходимо набрать добавочный индекс „0“ или дождаться окончания трансляции пунктов голосового меню», — уточняют в мэрии.
Отметим, что до 5 марта включительно будет работать прежний номер: 8(3812) 78-79-66.