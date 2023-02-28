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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

На следующей неделе. Омское предприятие «Пассажирсервис» сменит номер телефона

28 февраля 2023, 09:42
Фото: Город55

На омском предприятии «Пассажирсервис» обновят номер телефона

Новый номер информационно-справочной службы начнет работать с 6 марта.

Сегодня, 28 февраля, в пресс-центре омской мэрии сообщили, что с 6 марта «Пассажирсервис» сменит номер телефона информационно-справочной службы.

Омичи по любым вопросам, которые связаны с работой городского общественного транспорта смогут обращаться новый номер: 8(3812) 90-12-12.

«После соединения абоненты автоматически попадут в голосовое меню, где они смогут самостоятельно выбрать тематику своего обращения. Для соединения с оператором необходимо набрать добавочный индекс „0“ или дождаться окончания трансляции пунктов голосового меню», — уточняют в мэрии.

Отметим, что до 5 марта включительно будет работать прежний номер: 8(3812) 78-79-66.

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#Ксения Карагодина#Справочная служба#Транспорт#Общество#Город#Проездной#Новости#Омск#Омская область
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