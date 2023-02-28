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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о старте 2 этапа реализации инициативных проектов

28 февраля 2023, 09:03
Фото: Город55
На первом этапе конкурса отобрали 25 территорий для благоустройства.

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал 2-й этап реализации инициативных проектов. На 1-м этапе одобрили 25 территорий, и теперь омичи начнут описывать проекты по их благоустройству. Заявки с описанием проектов принимают до 5 марта включительно.

Сергей Шелест уточнил, что с 1 по 20 декабря 2022 года на 1-м этапе отобрали 25 пространств:

  • 2 территории — Кировский округ;
  • 7 территорий — Октябрьский округ;
  • 4 территории — Советский округ;
  • 6 территорий — Ленинский округ;
  • 6 территорий — Центральный округ.

Омичи, прошедшие отбор со своими территориями на 1-м этапе, должны предоставить в Администрацию города проект исполнения своих идей для дальнейшей реализации.

Отметим, что основные критерии в конкурсном отборе это:

  1. Количество человек, которые смогут пользоваться благоустроенной территорией.
  2. Срок «жизни» проекта.

По решению мэра Сергея Шелеста в бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей, которые в этом году направят на реализацию инициативных проектов. Проекты планируют воплотить в жизнь до конца этого года.

Напомним, что далее предстоит следующий этап отбора — голосование.

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#Ксения Карагодина#Благоустройство#Общество#Город#Проекты#Новости#Омск#Омская область
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