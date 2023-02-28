Мэр Омска Сергей Шелест объявил о старте 2 этапа реализации инициативных проектов

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал 2-й этап реализации инициативных проектов. На 1-м этапе одобрили 25 территорий, и теперь омичи начнут описывать проекты по их благоустройству. Заявки с описанием проектов принимают до 5 марта включительно.
Сергей Шелест уточнил, что с 1 по 20 декабря 2022 года на 1-м этапе отобрали 25 пространств:
Омичи, прошедшие отбор со своими территориями на 1-м этапе, должны предоставить в Администрацию города проект исполнения своих идей для дальнейшей реализации.
Отметим, что основные критерии в конкурсном отборе это:
По решению мэра Сергея Шелеста в бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей, которые в этом году направят на реализацию инициативных проектов. Проекты планируют воплотить в жизнь до конца этого года.
Напомним, что далее предстоит следующий этап отбора — голосование.