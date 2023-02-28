Мэр Омска Сергей Шелест объявил о старте 2 этапа реализации инициативных проектов

По решению мэра Сергея Шелеста в бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей, которые в этом году направят на реализацию инициативных проектов. Проекты планируют воплотить в жизнь до конца этого года.



Напомним, что далее предстоит следующий этап отбора — голосование.