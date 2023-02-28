Лукашенко в КНР может обсуждать с Си Цзиньпином достижение мира на Украине

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Пресс-служба белорусского президента анонсировала визит Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику, который продлится с 28 февраля до 2 марта. , пишет газета “Известия”.
Президент Белоруссии начала 2023 год весьма активно. Он встретился с главой МИД Венгрии, побывал в ОАЭ и Зимбабве. Визит в КИтай, по словам Аверьянова, необходим для демонстрации того, что Белоруссию не удалось изолировать западными санкциями, введёнными после президентских выборов 2020 года. Таким образом Лукашенко демонстрирует Западу, что остальной мир, от Африки до Китая, считает его легитимным главой государства.
Также политолог отметил, что у руководителей Белоруссии и Китая есть много тем для обсуждения. Это индустриальный парк “Великий камень” и другие инвестиционные проекты КНР в республике.
Недавно Китай обнародовал свой мирный план мирного урегулирования украинского конфликта. Он также может стать одной из тем встречи. Ранее Александр Лукашенко сказал, что позиция Китая по конфликту на Украине должна быть услышана в мире. Если её проигнорируют, это приведёт к серьёзным последствиям.
Президент Белоруссии подчеркнул, что ни одна мировая проблема теперь не может решаться без участия Китая.