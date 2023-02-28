Лукашенко в КНР может обсуждать с Си Цзиньпином достижение мира на Украине

Президент Белоруссии начала 2023 год весьма активно. Он встретился с главой МИД Венгрии, побывал в ОАЭ и Зимбабве. Визит в КИтай, по словам Аверьянова, необходим для демонстрации того, что Белоруссию не удалось изолировать западными санкциями, введёнными после президентских выборов 2020 года. Таким образом Лукашенко демонстрирует Западу, что остальной мир, от Африки до Китая, считает его легитимным главой государства.