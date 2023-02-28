Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Лукашенко в КНР может обсуждать с Си Цзиньпином достижение мира на Украине

Сегодня, 14:56
Политолог Кирилл Аверьянов считает, что лидеры Белоруссии и Китая могут обсуждать не только экономическое сотрудничество, но и мирное урегулирование украинского конфликта.

Пресс-служба белорусского президента анонсировала визит Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику, который продлится с 28 февраля до 2 марта. , пишет газета “Известия”.

Президент Белоруссии начала 2023 год весьма активно. Он встретился с главой МИД Венгрии, побывал в ОАЭ и Зимбабве. Визит в КИтай, по словам Аверьянова, необходим для демонстрации того, что Белоруссию не удалось изолировать западными санкциями, введёнными после президентских выборов 2020 года. Таким образом Лукашенко демонстрирует Западу, что остальной мир, от Африки до Китая, считает его легитимным главой государства.

Также политолог отметил, что у руководителей Белоруссии и Китая есть много тем для обсуждения. Это индустриальный парк “Великий камень” и другие инвестиционные проекты КНР в республике.

Недавно Китай обнародовал свой мирный план мирного урегулирования украинского конфликта. Он также может стать одной из тем встречи. Ранее Александр Лукашенко сказал, что позиция Китая по конфликту на Украине  должна быть услышана в мире. Если её проигнорируют, это приведёт к серьёзным последствиям.

Президент Белоруссии подчеркнул, что ни одна мировая проблема теперь не может решаться без участия Китая.

 

Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
Сегодня, 10:04
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»
Сегодня, 10:53
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
Сегодня, 11:19