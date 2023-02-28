Капитан омского «Авангарда»: «Мы вылезли из одного места и закончили в тройке»

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил выступление команды в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ сезона 2022-2023.
«Скажу так: легких сезонов не бывает, а в последние годы то ковид, то еще что-нибудь. Потому очень даже хорошо, что в этом году мы отыграли 68 игр, а не, скажем, 40, как в ковидные годы. Отлично, что дома играли при полных трибунах, а не для плакатов, которые висели в Балашихе в момент ограничений», — уверен Дамир Шарипзянов.
Высказался капитан о неудачах на старте сезона и об итоговом третьем месте в Восточной конференции.
«В начале сезона, да, мы немножко „буксовали“, но нас это только сплотило и сблизило. Наверное, потому мы вылезли из одного „места“, смогли закончить сезон в тройке и начинаем плей-офф дома, это для нас большой плюс. Однако, команда может играть еще лучше, так что нам есть куда стремиться и что показать в играх на вылет», — уверен Шарипзянов.
Напомним, уже 2 марта на домашнем льду G-Drive Арены «Авангард» начнет выступление в первом раунде плей-офф и сойдется в сибирском дерби с новосибирской «Сибирью». К этому событию на Арене уже смонтировали медиаэкран.