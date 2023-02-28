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Posted 28 февраля 2023, 11:08

Published 28 февраля 2023, 11:08

Modified 28 февраля 2023, 11:12

Updated 28 февраля 2023, 11:12

Дамир Шарипзянов

Капитан омского «Авангарда»: «Мы вылезли из одного места и закончили в тройке»

28 февраля 2023, 11:08
Фото: Город55. Дамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов оценил выступление команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил выступление команды в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ сезона 2022-2023.

«Скажу так: легких сезонов не бывает, а в последние годы то ковид, то еще что-нибудь. Потому очень даже хорошо, что в этом году мы отыграли 68 игр, а не, скажем, 40, как в ковидные годы. Отлично, что дома играли при полных трибунах, а не для плакатов, которые висели в Балашихе в момент ограничений», — уверен Дамир Шарипзянов.

Высказался капитан о неудачах на старте сезона и об итоговом третьем месте в Восточной конференции.

«В начале сезона, да, мы немножко „буксовали“, но нас это только сплотило и сблизило. Наверное, потому мы вылезли из одного „места“, смогли закончить сезон в тройке и начинаем плей-офф дома, это для нас большой плюс. Однако, команда может играть еще лучше, так что нам есть куда стремиться и что показать в играх на вылет», — уверен Шарипзянов.

Напомним, уже 2 марта на домашнем льду G-Drive Арены «Авангард» начнет выступление в первом раунде плей-офф и сойдется в сибирском дерби с новосибирской «Сибирью». К этому событию на Арене уже смонтировали медиаэкран.

К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
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