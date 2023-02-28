Как собрать рюкзак в поход

Воду и столбы для палаток можно прикрепить снаружи рюкзака. Важно, чтобы поклажа была по силам. Если ноша слишком тяжела, нужно выложить часть вещей. Это поможет избежать плохого самочувствия во время похода. Например, можно выложить коллективные предметы, которые может нести кто-то один. Не нужно брать и слишком много одежды – лучше постирать во время похода.