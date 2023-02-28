Как собрать рюкзак в поход

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Общественная служба новостей выяснила, как правильно уложить вещи в рюкзак. Прежде всего, он не должен быть перегружен. В путешествие нужно брать лишь необходимое. Какие именно вещи– зависит от цели похода.
Вместо объемного пледа или одеяла лучше взять компактный спальный мешок. Предметы целесообразно брать поштучно, а не упаковками.
Все вещи для похода должны быть рассортированы по весу. Спальник, одежда и другие тканевые принадлежности относятся к легким вещам, продукты, аптечка, объемная одежда – к средним, продовольствие, экипировка, осветительные приборы, вода – к тяжелым.
Вещи, которые используются одновременно, лучше объединить. Например, в один пакет можно сложить полотенце, мыло и зубную щетку, а в кастрюлю – консервы и печенье.
Наиболее тяжелые по весу вещи обычно укладывают на дно рюкзака таким образом, что основный груз находился в центре между лопатками. Вокруг тяжелых раскладывают средние по тяжести вещи, а легкими заполняют свободное пространство. Тогда нагрузка на спину будет равномерной.
Вещи первой необходимости складывают в последнюю очередь, чтобы они оказались наверху. Как правило, к таким вещам относится аптечка, навигатор, карта, фонарик.
Воду и столбы для палаток можно прикрепить снаружи рюкзака. Важно, чтобы поклажа была по силам. Если ноша слишком тяжела, нужно выложить часть вещей. Это поможет избежать плохого самочувствия во время похода. Например, можно выложить коллективные предметы, которые может нести кто-то один. Не нужно брать и слишком много одежды – лучше постирать во время похода.