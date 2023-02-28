Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Как провести второй день Великого Поста

Сегодня, 09:35
27 февраля у православных христиан начался Великий Пост. Он будет продолжаться до Пасхи.

Общественная служба новостей выяснила, какие правила и предписания соблюдают христиане во второй день семинедельного поста, то есть 28 февраля.

На первые 5 дней установлено «сухоядение». В этот период можно есть только постную пищу. Еда не должна быть горячей. Из жидкости разрешена только холодная чистая вода.

Во второй день можно пить квас и есть хлеб, соль, сухофрукты, сырые овощи и фрукты. Разрешены также мед и орехи. На протяжении всего поста запрещены ругань и сквернословие.

28 февраля на Руси отмечали день Онисима. В этот день нельзя было думать о будущем, мечтать, планировать. Запрещалось также делать уборку и выбрасывать старые вещи – все это откладывали до первого дня весны.

В гости в этот день обязательно ходили с подарками.

Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
Сегодня, 10:04
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»
Сегодня, 10:53
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
Сегодня, 11:19