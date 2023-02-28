Как провести второй день Великого Поста

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Общественная служба новостей выяснила, какие правила и предписания соблюдают христиане во второй день семинедельного поста, то есть 28 февраля.
На первые 5 дней установлено «сухоядение». В этот период можно есть только постную пищу. Еда не должна быть горячей. Из жидкости разрешена только холодная чистая вода.
Во второй день можно пить квас и есть хлеб, соль, сухофрукты, сырые овощи и фрукты. Разрешены также мед и орехи. На протяжении всего поста запрещены ругань и сквернословие.
28 февраля на Руси отмечали день Онисима. В этот день нельзя было думать о будущем, мечтать, планировать. Запрещалось также делать уборку и выбрасывать старые вещи – все это откладывали до первого дня весны.
В гости в этот день обязательно ходили с подарками.