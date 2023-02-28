К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В Омске на G-Drive Арене уже полностью смонтировали медиаэкран, который закрывает весь центральный фасад спортивного сооружения. Сегодня, как убедился корреспондент Города55, начались пробные запуски системы.
По всей видимости, для зрителей и омичей систему запустят к первым играм плей-офф Кубка Гагарина, которые стартуют уже 2 марта — на домашнем льду в сибирском дерби «Авангард» сойдется с новосибирской «Сибирью».