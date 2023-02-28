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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран

28 февраля 2023, 10:04
Фото: Город55
Панель полностью собрана
Панель, которая займет практически весь контур центрального фасада, уже полностью смонтирована.

В Омске на G-Drive Арене уже полностью смонтировали медиаэкран, который закрывает весь центральный фасад спортивного сооружения. Сегодня, как убедился корреспондент Города55, начались пробные запуски системы.

Специалисты тестируют систему
Фото: Город55

По всей видимости, для зрителей и омичей систему запустят к первым играм плей-офф Кубка Гагарина, которые стартуют уже 2 марта — на домашнем льду в сибирском дерби «Авангард» сойдется с новосибирской «Сибирью».

 

В первом раунде Кубка Гагарина омский «Авангард» встретится с новосибирской «Сибирью»
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#Василий Попов#G-Drive Арена#Авангард#ХК Авангард#КХЛ#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Новосибирск
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