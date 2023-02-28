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Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Хранитель музея и специалист по гостайне. Какие необычные вакансии размещены в Омске

28 февраля 2023, 03:06
Фото: 1MI
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За сохранность музейных предметов обещают платить от 27 тысяч рублей в месяц.

Специалисты по подбору персонала подводят итоги февраля. Среди предложений на рынке труда Омской области самыми необычными, по мнению сайта по поиску работы HeadHunter, стали вакансии хранителя музея и специалиста по защите гостайны.

В бюджетное учреждение «Омскархитектура» требуется главный специалист отдела по защите гостайны. Соискателю предлагаю зарплату от 23 тысяч рублей, опыт работы при этом не требуется. В обязанности работника будет входить секретное делопроизводство, деловая переписка, проведение служебных расследований по факту нарушения режима секретности.

Омский историко-краеведческий музей примет на работу хранителя музейных предметов. Среди требований — опыт работы от 1 до 3 лет и высшее образование. Зарплата специалиста составит от 27 тысяч рублей. Сотрудник должен будет обеспечивать сохранность музейных предметов, вести их учет, принимать участие в создании экспозиций.

Ранее Город55 сообщал, что средняя предлагаемая зарплата в Омской области по итогам января составила 56 622 руб., что на 6 239 руб. больше, чем год назад. При этом средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране.

В Омской области средняя предлагаемая зарплата составила 56 тысяч рублей
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