«Газпром межрегионгаз Омск» готов предоставить топливо для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5

Как ранее сообщал Город55, перевод омских ТЭЦ с высокозольного экибастузского угля на более экологичный и дешевый природный газ позволит значительно снизить загрязнение воздуха и решит назревшую в регионе проблему с золоотвалами. Однако ТГК-11, которой принадлежат станции, до недавних пор всячески отрицала подобную вероятность. Ресурсники отмечали, что «в связи с отсутствием технической возможности поставки газа в необходимых объемах», проект перехода теплоцентралей с угля на газ даже не разрабатывался. Теперь же ТГК-11 обратилась к ООО «Газпром межрегионгаз Омск», ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», чтобы изучить инфраструктурные ограничения газотранспортной системы и варианты их устранения для поставки топлива на ТЭЦ. «Газпром межрегионгаз Омск» в то же время пояснил, что вопросы транспортировки находятся в ведении исключительно ООО «Газпром трансгаз Томск».