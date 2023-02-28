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«Газпром межрегионгаз Омск» готов предоставить топливо для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5

28 февраля 2023, 05:57
Фото: Город55
Компания заверила, что может в необходимом объеме обеспечить газом две крупнейшие омские теплоцентрали в случае их перевода с угля на голубое топливо.

После заявления губернатора Александра Буркова о возможном переводе двух ТЭЦ на газ, «Город55» обратился за комментарием к поставщику топлива — ООО «Газпром межрегионгаз Омск». На запрос редакции в компании ответили, что перспективы и вероятность перевода ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на природный газ зависят от инициатора проекта — АО «ТГК-11».

«В случае реализации этого проекта, ООО „Газпром межрегионгаз Омск“ готово обеспечить поставку природного газа потенциальному потребителю в необходимом объеме», — говорится в ответе за подписью замгендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антона Сенькова.

Как ранее сообщал Город55, перевод омских ТЭЦ с высокозольного экибастузского угля на более экологичный и дешевый природный газ позволит значительно снизить загрязнение воздуха и решит назревшую в регионе проблему с золоотвалами. Однако ТГК-11, которой принадлежат станции, до недавних пор всячески отрицала подобную вероятность. Ресурсники отмечали, что «в связи с отсутствием технической возможности поставки газа в необходимых объемах», проект перехода теплоцентралей с угля на газ даже не разрабатывался. Теперь же ТГК-11 обратилась к ООО «Газпром межрегионгаз Омск», ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск», чтобы изучить инфраструктурные ограничения газотранспортной системы и варианты их устранения для поставки топлива на ТЭЦ. «Газпром межрегионгаз Омск» в то же время пояснил, что вопросы транспортировки находятся в ведении исключительно ООО «Газпром трансгаз Томск».

«Город55» будет следить за дальнейшим развитием темы.

Газопровод для «золушек». Переведут ли ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на голубое топливо?
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#Экология55#ТЭЦ#Чистый воздух#Наталья Александрова#Общество#Город#Экология#Омск#Омская область
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