Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В РЭК Омской области опубликовали документ с принятыми новыми розничными ценами на сжиженный газ, который населению поставляет АО «Омскгоргаз». Приказ с тарифами на 2022 год еще 21 февраля подписал председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских.
Причиной повышения цен называют решение Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 11 января 2023 года. Суд в споре по тарифам для населения на сжиженный газ встал на сторону «Омскгоргаза». В 2023 году тарифы пока, кстати, никак не меняются.
Розничные цены на газ в 2022 году с учетом НДС теперь выглядят следующим образом:
Таким образом сильнее всего подорожал газ в баллонах. Их стоимость выросла более чем в пять раз.
Однако в РЭК заверили, что вопрос повышения платы для жителей не поднимался. Поэтому абонентам не стоит ожидать перерасчета за 2022 год. При этом остается открытым вопрос, как будут возмещать образовавшуюся разницу в тарифах. Так как «Омскгоргаз» вопрос о компенсации между новым тарифом и оплатой в своем заявлении не поднимал.
Напомним, что «Омскгоргаз» в соответствии с решением Арбитражного суда признали несостоятельным должником. Компания сейчас находится в сложном положении. А ее долги по налогам превышают 421 миллион рублей.