Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года

28 февраля 2023, 07:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичей предупредили о повышении тарифов 2022 года на газ

Повышение цен обосновали решением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 11 января 2023 года.

В РЭК Омской области опубликовали документ с принятыми новыми розничными ценами на сжиженный газ, который населению поставляет АО «Омскгоргаз». Приказ с тарифами на 2022 год еще 21 февраля подписал председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрий Русских.

Причиной повышения цен называют решение Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 11 января 2023 года. Суд в споре по тарифам для населения на сжиженный газ встал на сторону «Омскгоргаза». В 2023 году тарифы пока, кстати, никак не меняются.

Розничные цены на газ в 2022 году с учетом НДС теперь выглядят следующим образом:

  • Из групповых газовых резервуарных установок: с 1 января по 30 июня — 44,58 руб./кг, с 1 июля по 31 декабря — 89,34 руб./кг.
  • Из групповых резервуарных установок при наличии приборов учета: в первом полугодии — 101,2 руб./куб. м, во втором полугодии — 202,80 руб/куб. м.
  • В баллонах с места промежуточного хранения (склада): 1 января по 30 июня — 27,22 руб./кг, с 1 июля по 31 декабря — 147,61 руб./кг.
  • В баллонах с доставкой до потребителя: в первом полугодии — 48,49 руб./кг, во втором полугодии — 279,32 руб./кг.

Таким образом сильнее всего подорожал газ в баллонах. Их стоимость выросла более чем в пять раз.

Однако в РЭК заверили, что вопрос повышения платы для жителей не поднимался. Поэтому абонентам не стоит ожидать перерасчета за 2022 год. При этом остается открытым вопрос, как будут возмещать образовавшуюся разницу в тарифах. Так как «Омскгоргаз» вопрос о компенсации между новым тарифом и оплатой в своем заявлении не поднимал.

Напомним, что «Омскгоргаз» в соответствии с решением Арбитражного суда признали несостоятельным должником. Компания сейчас находится в сложном положении. А ее долги по налогам превышают 421 миллион рублей.

Предупредительные меры. В одном из районов Омской области могут отключить газ
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Газ#Тарифы#Рост тарифов#Омскгоргаз#Рэк#РЭК Омской области#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
В омской «Тепловой компании» появился новый пресс-секретарь
Сегодня, 06:32
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Грипп и ОРВИ отступают. В Омской области заболеваемость снизилась на треть
Сегодня, 06:59
В Омске автобусу струей кипятка выбило окна после прорыва трубы отопления
Сегодня, 08:11