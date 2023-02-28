Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года

Однако в РЭК заверили, что вопрос повышения платы для жителей не поднимался. Поэтому абонентам не стоит ожидать перерасчета за 2022 год. При этом остается открытым вопрос, как будут возмещать образовавшуюся разницу в тарифах. Так как «Омскгоргаз» вопрос о компенсации между новым тарифом и оплатой в своем заявлении не поднимал.