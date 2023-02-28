ЕР: Контроль за капремонтом школ - задача не только глав регионов, но и депутатов

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
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Updated Сегодня, 19:14
Турчак в ходе ВКС с Минпросвещения сообщил, что в случае срыва сроков финансирование программы капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в соответствии с установленными сроками. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Секретарь генсовета ЕР разъяснил, что в 1164 школах в нынешнем году ремонт только планируют начать. В 363 школах ремонтные работы продолжатся в рамках двухлетнего цикла, который был запущен в прошлом году.
В то же время стало известно, что до сих пор не размещена документация по 28 школам в девяти регионах. Это Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области и Севастополь.
В связи с этим Турчак обратился к руководителям отстающих регионов с требованием принять срочные меры для исправления ситуации. Отдельно он высказался о приграничных районах, которые хорошо справляются с задачами по реализации программы, невзирая на текущие сложности. Речь шла, прежде всего, о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в зоне риска срыва программы находятся ещё несколько регионов, где намечено возведение новых школьных зданий. Министр просвещения призвал «Единую Россию» обеспечить партийный контроль за этими объектами.
В Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов планируют провести выездное заседание совместно с руководителями региона и лицами, ответственными за строительство и ремонт школ.
Обсуждая нарушение сроков по контрактации на капремонт школьных зданий в Кабардино-Балкарии, Турчак подчеркнул, что партия не нуждается в депутатах, которые не могут обеспечить контроль за проведением работ и выполнять взятые на себя обязательства перед избирателями.
Также секретарь генсовета заявил, что в ходе предварительного голосования «Единая Россия» планирует провести оценку работы действующих депутатов по партийным проектам. Результаты этого исследования сыграют особенно важную роль для тех парламентариев, которые захотят переизбираться на следующий срок, пишет сайт ER.RU.
Программа капитального ремонта школ, которую «Единая Россия» осуществляет в сотрудничестве с Минпросвещения, инициирована президентом РФ на съезде «Единой России» в 2021 году и входит в народную программу партии. В ней участвует более 7300 школ. С этого года в программу включили и новые регионы.
«В рамках инициированной партией «Единая Россия» программы капитального ремонта школ Омской области в 2023 году поступит 172 миллиона рублей в качестве субсидии из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на ремонт и оснащение образовательных учреждений. В текущем году планируется капитальный ремонт в омских гимназиях №3 и №75, где обучаются почти две тысячи школьников. Контролировать ход работ будут представители родительских комитетов, а также депутаты Омского городского совета, Законодательного собрания, Государственной думы и сенаторы Российской Федерации от Омской области. Всего с 2022 по 2025 год планируется отремонтировать 53 школы. Если Министерство просвещения РФ объявит дополнительный отбор на предоставление субсидий, Омская область направит дополнительную заявку еще на 14 объектов.
Хочу отметить, что износ зданий школ в Омской области довольно высок и благодаря программе будет приведена в порядок бо́льшая их часть. Педагоги, родители, ученики уже отремонтированных учреждений отмечают, что при капремонте используются современные концепции и строительные материалы. Старые здания получают новую жизнь, а учебно-воспитательный процесс улучшается», – сообщил координатор партийного проекта «Новая школа», член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Павел Коренной.