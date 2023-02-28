ЕР: Контроль за капремонтом школ - задача не только глав регионов, но и депутатов

«В рамках инициированной партией «Единая Россия» программы капитального ремонта школ Омской области в 2023 году поступит 172 миллиона рублей в качестве субсидии из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на ремонт и оснащение образовательных учреждений. В текущем году планируется капитальный ремонт в омских гимназиях №3 и №75, где обучаются почти две тысячи школьников. Контролировать ход работ будут представители родительских комитетов, а также депутаты Омского городского совета, Законодательного собрания, Государственной думы и сенаторы Российской Федерации от Омской области. Всего с 2022 по 2025 год планируется отремонтировать 53 школы. Если Министерство просвещения РФ объявит дополнительный отбор на предоставление субсидий, Омская область направит дополнительную заявку еще на 14 объектов.