Эксперимент по заказу РЭО помог ученым изучить переработку просроченных продуктов

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что эксперимент был направлен на выявление генотоксичности в переработанных плодоовощных и зерномучных товарах, у которых подходит к концу срок годности. Ученые поставили цель узнать, пригодна ли просрочка для изготовления комбикормов и насколько это безопасно. Для опытов использовали рыбку Danio rerio. Исследователи остановили свой выбор именно на ней, так как желудочно-кишечный тракт этого вида рыб максимально похож на человеческий. Результаты показали, что все исследуемые образцы находились в пределах порога генотоксичности. То есть при потреблении такого корма животными никаких мутаций не последует.