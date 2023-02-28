Эксперимент по заказу РЭО помог ученым изучить переработку просроченных продуктов

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Заказчиком эксперимента стала компания «Российский экологический оператор» (РЭО).
Исследователи выявляли эффективные технологии утилизации просроченного продовольствия и дальнейшего применения полученного вторсырья при производстве комбикормов. Уточняется, что для этих целей используется продукция с истекшим сроком годности, образуемая в общепите и ретейле.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что эксперимент был направлен на выявление генотоксичности в переработанных плодоовощных и зерномучных товарах, у которых подходит к концу срок годности. Ученые поставили цель узнать, пригодна ли просрочка для изготовления комбикормов и насколько это безопасно. Для опытов использовали рыбку Danio rerio. Исследователи остановили свой выбор именно на ней, так как желудочно-кишечный тракт этого вида рыб максимально похож на человеческий. Результаты показали, что все исследуемые образцы находились в пределах порога генотоксичности. То есть при потреблении такого корма животными никаких мутаций не последует.
Ученые отметили, что для окончательных выводов требуются дополнительные исследования. Однако предварительные данные показывают, что с высокой долей вероятности просроченная продукция может вовлекаться в повторный оборот для производства полезного вторсырья.
Для опытов использовались гречневая крупа и разные сорта хлеба — «Бородинский», «Дарницкий», «Звездный». Из овощей — свекла, морковь, белокочанная капуста, из фруктов — яблоко «Новый урожай», а также апельсины и мандарины. Исследуемая продукция перерабатывалась в мелкодисперсный порошок.
Объектом исследования стала рыбка Danio reriо. Этот вид реагирует на токсичные вещества так же, как и высшие позвоночные. Он хорошо подходит для отслеживания химических веществ, обладающих канцерогенным или тератогенным потенциалом для человека. У Danio rerio сходство с человеческим организмом составляет 70 процентов. Это идеальная модель для тестов на ксенобиотики и пищевые ингредиенты, которые предлагают включать в рацион человека.
В рамках эксперимента 30 особей четырехмесячных самцов Danio rerio были помещены в аквариумы объемом 50 литров. Температура воды составляла от 20 до 24 градусов по Цельсию. Рыбкам давали корм два раза в сутки на протяжении пятнадцати дней. Всего в опытах было задействовано 550 особей этого вида. Эксперимент повторяли трижды.