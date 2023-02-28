Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Древесина, наркотики, рок-н-ролл. Сроки в тюрьме получила омская банда лесорубов

28 февраля 2023, 07:33
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области вынесли приговор банде «черных лесорубов»

Судили жителей Омской области не только за незаконные рубки, но и за поджог дома и хранение наркотиков.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что В Омской области вынесен приговор 13 жителям за незаконную рубку леса на сумму более 20,5 млн рублей. Дело велось с 2020 года.

Наконец, Тарский городской суд вынес приговор по уголовному делу. В зависимости от степени и роли каждого подсудимого, они признаны виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ «незаконная рубка, совершенная организованной группой в особо крупном размере», ч. 2 ст. 167 УК РФ «умышленное уничтожение имущества», а один из них еще и по ч. 2 ст. 228 УК РФ «незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Суд установил, что в 2016 году 47-летний руководитель фирмы по продаже древесины собрал «разношерстную» компанию из числа жителей Омска, Тарского и Седельниковского районов. В течение года указанные лица совершили шесть незаконных рубок на территории Екатерининского и Вассиского участковых лесничеств. Ущерб лесному фонду насчитали в 20,5 млн рублей.

За лес вступилась жительница села Екатерининское. По указанию лидера группы два фигуранта подожгли ее дом и хозяйственные постройки. Кроме того, при задержании мужчин, у одного из них полицейские изъяли более 750 гр марихуаны.

Уголовное дело в отношении двух членов банды суд прекратил по причине их смерти. Лидеру лесорубов назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, еще семь мужчин получили от 1 года и 8 месяцев до 5 лет тюремного срока. Еще пять участников получили наказание от 1 года 6 месяцев до 3 лет 3 месяцев условно с испытательными сроками от 1 года 8 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Вину в совершенных преступлениях никто из них не признал. После оглашения приговора осужденных заключили под стражу в зале суда.

Суд полностью удовлетворил требования потерпевших и постановил взыскать с осужденных в солидарном порядке всю сумму причиненного ущерба. В том числе, пострадавшей от поджога имущества местной жительнице. Приговор еще не вступил в законную силу.

Тарские лесорубы спилили деревьев на 9 млн и остались на свободе
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Приговор#Суд#Вырубка деревьев#Наркотики#Черный лесоруб#Поджигатель#Банда#Общество#Уголовное дело#Новости#Омская область#Тарский район
Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
В омской «Тепловой компании» появился новый пресс-секретарь
Сегодня, 06:32
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Грипп и ОРВИ отступают. В Омской области заболеваемость снизилась на треть
Сегодня, 06:59
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
В Омске автобусу струей кипятка выбило окна после прорыва трубы отопления
Сегодня, 08:11