Древесина, наркотики, рок-н-ролл. Сроки в тюрьме получила омская банда лесорубов

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что В Омской области вынесен приговор 13 жителям за незаконную рубку леса на сумму более 20,5 млн рублей. Дело велось с 2020 года.



Наконец, Тарский городской суд вынес приговор по уголовному делу. В зависимости от степени и роли каждого подсудимого, они признаны виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ «незаконная рубка, совершенная организованной группой в особо крупном размере», ч. 2 ст. 167 УК РФ «умышленное уничтожение имущества», а один из них еще и по ч. 2 ст. 228 УК РФ «незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».



Суд установил, что в 2016 году 47-летний руководитель фирмы по продаже древесины собрал «разношерстную» компанию из числа жителей Омска, Тарского и Седельниковского районов. В течение года указанные лица совершили шесть незаконных рубок на территории Екатерининского и Вассиского участковых лесничеств. Ущерб лесному фонду насчитали в 20,5 млн рублей.



За лес вступилась жительница села Екатерининское. По указанию лидера группы два фигуранта подожгли ее дом и хозяйственные постройки. Кроме того, при задержании мужчин, у одного из них полицейские изъяли более 750 гр марихуаны.



Уголовное дело в отношении двух членов банды суд прекратил по причине их смерти. Лидеру лесорубов назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, еще семь мужчин получили от 1 года и 8 месяцев до 5 лет тюремного срока. Еще пять участников получили наказание от 1 года 6 месяцев до 3 лет 3 месяцев условно с испытательными сроками от 1 года 8 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Вину в совершенных преступлениях никто из них не признал. После оглашения приговора осужденных заключили под стражу в зале суда.