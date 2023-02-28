Департамент образования рассказал об организации развоза школьников

Пресс-служба администрации Омска сообщила о том, как департамент образования организовал доставку школьников на занятия.



Еще перед началом учебного года возник вопрос по организации подвоза детей, не попадающих к месту учебы в близлежащие образовательные учреждения, а именно: в лицей № 29, школы № 15 и 16. На сегодняшний день учащиеся уже 14 омских школ добираются до места учебы на автобусах.

