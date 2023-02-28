Департамент образования рассказал об организации развоза школьников

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Пресс-служба администрации Омска сообщила о том, как департамент образования организовал доставку школьников на занятия.
Еще перед началом учебного года возник вопрос по организации подвоза детей, не попадающих к месту учебы в близлежащие образовательные учреждения, а именно: в лицей № 29, школы № 15 и 16. На сегодняшний день учащиеся уже 14 омских школ добираются до места учебы на автобусах.
«Учащихся младших классов до школы возит два автобуса, в том числе автобус ПАЗ — 43 470 — 04, полученный в декабре 2022 года. Организован подвоз 42 ребят, проживающих в микрорайонах „Амурский — 2“, „Облепиховый“, — прокомментировал директор школы № 15 Василий Безъязыков.
Все автобусы оборудованы в соответствии с требованиями безопасности, оснащены тахографами, спутниковой навигацией и ремнями безопасности. Автобусы привозят детей на занятия к 8 утра и отвозят обратно домой после 5 урока.
«Сформированы списки на подвоз первоклассников, в котором указаны номера для обратной связи с родителями, за каждым ребенком закреплено место в салоне. Встречает, сопровождает в пути в школу и обратно сотрудник общеобразовательной организации, ответственный за подвоз детей», — рассказал и. о. директора департамента образования Ильдар Бикмаев.
Всего в 14 школах (№ 5, 10, 15, 16, 50, 53, 55, 111, 124, 127, 131, 160, 161, лицее № 29) организован подвоз 516 детей. Для этих целей организовали работу 18 автобусов.
В прошлом году Министерство образования выделило еще 6 автобусов для школ № 15, 55, 111, 127, 161 и лицея № 29. В СОШ № 55 и 127 завершается подготовка разрешительных документов (лицензия на перевозку), подвоз детей планируется начать к концу марта. Заявки на обновление парка направлены омским департаментом образования в Министерство образования Омской области насчет еще 3 школ: № 50, 53 и 131.